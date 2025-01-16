«الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس» يثمّن نجاح مبادرات 2024 ويبحث خطط العام الحالي

اعتمد مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس عددًا من القرارات المهمة التي تسهم في دعم مسيرته الرياضية وتحقيق مزيد من النجاحات، وذلك خلال الاجتماع الأول لعام 2025، برئاسة رئيسه سعادة أحمد سعيد الجروان.

وفي أولى قراراته، تم اعتماد نجاح مبادرات خطة النادي الاستراتيجية ومشاريعه لعام 2024، إلى جانب إغلاق المؤشرات التشغيلية لجميع المبادرات والخطط التي أنجزتها إدارات النادي.

ثمّن رئيس مجلس الإدارة، سعادة أحمد سعيد الجروان، الجهود المبذولة والخطط الجديدة المُعدّة للعام الحالي، مؤكّدًا حرص النادي على مواصلة تميّزه في مختلف المجالات. وقدّم شكره لمجلس الشارقة الرياضي على دعمه وتوجيهاته الكريمة، كما عبّر عن امتنانه لأسرة النادي على تفانيها في العمل والتعاون بما يخدم مسيرة النادي. ووجّه الإدارة التنفيذية بضرورة توفير وتأمين كافة مستلزمات استدامة النجاح.

حضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة عبيد العسم السويدي، والأعضاء: طارق جمعة السويدي، وعلي عبيد الحمودي، وخالد إبراهيم الناخي، ومحمد حميد العويس، ومحمد سعيد الهامور، إلى جانب المدير التنفيذي المهندسة هنادي خليفة الكابوري، ومديري إدارات النادي، والمدير الفني للجوجيتسو إبراهيم عبدالله الحوسني.

واستمع مجلس الإدارة إلى شروحات مفصلة حول مبادرات ومشاريع خطة النادي الاستراتيجية للعام الحالي 2025، التي قدّمها مديرو الإدارات. وشملت هذه المبادرات إطلاق الهوية الإعلامية الجديدة، وتعزيز المبادرات الثقافية والمجتمعية، ودعم الخطط التنافسية، بما يمكن لاعبي النادي من تعزيز مكاسبهم الرياضية. يُذكر أن النادي حقق إنجازات لافتة خلال العام الماضي، منها الفوز بأكثر من 1700 ميدالية ملونة، بالإضافة إلى العديد من الدروع والكؤوس في البطولات المختلفة.