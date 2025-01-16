نجاح دوري الأكاديميات في عجمان بمشاركة 323 لاعباً

أسدل الستار بنجاح على دوري إيجلز باور سبورت لكرة القدم للأكاديميات، الذي أقيمت مبارياته الـ204 على ملاعب باور سبورت عجمان، بمشاركة 323 لاعباً مثلوا 34 فريقاً من 17 أكاديمية من مواليد أعوام 2009 و2011 و2013 و2015.

وتم تكريم الفرق الفائزة بالمراكز الثلاث الأولي في كل فئة، وهي أكاديمية عجمان والإسماعيلي وفيفا في فئة مواليد 2009، وأكاديمية الوطنية والصقور الذهبية وإيجلز لفئة 2011، وريد ايجل وبيراميدز والصقور الذهبية مواليد 2013، وبيراميدز وريد ايجل والصقور الذهبية مواليد 2015.

كما تم تكريم الفائزين بالجوائز الفردية من اللاعبين، حيث نال أحمد حسن جائزة الهداف بتسجيل 15 هدفاً، ويامن محمد عجمان، جائزة أفضل حارس في فئة 2009، ونال عبد العزيز سعيد جائزة هداف فئة 2011 بتسجيله 27 هدفاً، وحصل على جائزة أفضل حارس يوسف شادي، وتشارك جائزة هداف فئة 2013، كل من محمد عبد الله وإكرامي أكرم وسجل كل منهما 11 هدفاً، ونال جائزة أفضل حارس كريم عبد الله، ونال جائزة هداف فئة 2015، زياد طارق وسجل 17 هدفاً، وجائزة أفضل حارس مرمى، مالك محمود.

ويذكر أن البطولة أقيمت بتنظيم أكاديمية ريد ايجل، وبرعاية شركة توب دان للملابس الرياضية، ومستشفى أمينة للرعاية الصحية، وشركة كلاسي أفينيه.