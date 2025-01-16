«جي 59» يتألق في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور

حلق الصقر «جي 59» لغانم سيف غانم آل علي، بلقب شوط الرمز للقرموشة جير فرخ فئة العامة الملاك في اليوم السادس من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور التي انطلقت الجمعة، وتستمر حتى 27 من الشهر الجاري، وفاز الصقر «جي 44» لعمران فالح حمد النعيمي بلقب الشوط الأول للقرموشة جير فرخ فئة العامة الملاك، وفي منافسات الشوط الثاني للقرموشة جير فرخ فئة العامة الملاك، احتل «ألبان» لسلطان سيف بطي المزروعي المركز الأول، وذهب لقب الشوط الأول للقرموشة جير جرناس فئة العامة الملاك إلى الصقر «جي 7» لراشد عبد الله حمد المري.

واختتمت منافسات اليوم السادس من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور، بإقامة الشوط الثاني من فئة القرموشة جير جرناس فئة العامة الملاك الذي حلق بلقبه «غيبهان» لسعيد عبد الله حليس الفلاسي.