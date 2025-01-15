دبي كابيتلز حامل اللقب يخسر أمام أم آي الإمارات بفارق 26 نقطة

تواصل النسخة الثالثة من بطولة موانئ دبي العالمية للكريكيت (ILT20) المقامة في كل من أبو ظبي ودبي والشارقة منافساتها بشراسة بهدف حصد النقاط والاقتراب من منصة التتويج والفوز بكأس النسخة الثالثة.

فعلى إستاد زايد الدولي في العاصمة أبو ظبي نجح فريق أم آي الإمارات في تحقيق فوز مقنع على فريق دبي كابيتلز حامل اللقب بفارق 26 نقطة بعد مباراة حضرها الآلاف بمدرجات الاستاد، والملايين عبر قنوات البث المتخصصة في نقل أشهر وأهم بطولات الكريكيت على مستوى العالم.

وضمن منافسات المرحلة الأولى من البطولة، يستضيف استاد دبي الدولي في تمام السادسة من مساء غدا _ الخميس _ لقاء فريقي أفاعي الصحراء مع أم آي الإمارات وهو لقاء يتوقع له أن يشهد قمة الإثارة والندية لما يضمه الفريقين من لاعبين ونجوم على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة والنجومية.

يذكر أن البطولة التي ينظمها مجلس الإمارات للكريكيت ، ويشرف عليها المجلس الدولي ICC تضم 6 فرق محترفة هي: دبي كابيتلز(حامل اللقب)، إم آي الإمارات، أبوظبي نايت رايدرز ، أفاعي الصحراء، عمالقة الخليج، والشارقة واريورز.

من جانب آخر أكد محمد أبو حمراء المدير التنفيذي للعمليات والتكنولوجيا الرقمية بمواني دبي العالمية بدول مجلس التعاون الخليجي سعادته الكبيرة بدعم رياضة الكريكيت بصفة عامة ورعاية البطولة التي تحتضنها ملاعب الإمارات بصفة خاصة،

وقال: نتطلع إلى المساهمة في ترسيخ مكانة دبي كمركز رياضي عالمي، كما نهدف إلى إيصال حماس هذه البطولة إلى أكثر من 2.5 مليار مشجع حول العالم. وأشار: تُعد خدماتنا اللوجستية الذكية جزءًا أساسيًا من سلسلة التوريد في عالم الرياضة، ونؤمن بقدرة الكريكيت على إحداث تغيير إيجابي.

وذكر أن بطولة موانئ دبي للكريكيت (ILT20) تمهد الطريق أمام أجيال جديدة من لاعبي الكريكيت حول العالم، ونفخر بالمساهمة في بناء هذا الإرث الذي يتخطى حدود الملعب ليصل إلى عشاق اللعبة الذين يتابعون المنافسات بشغف على مستوى آسيا والعالم، معتبراً الحدث يساهم في نقل الصورة المشرفة لدولة الإمارات بما تتضمنه من رقي وتحضر وحسن التنظيم.

وشكر أبو حمراء القائمين على تنظيم الفعالية وفي مقدمتهم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس الإمارات للكريكيت الذي اتاح الفرصة لموانئ دبي لرعاية الحدث