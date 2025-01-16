بول هيوز: «نزال دبي» فرصة لتغيير حياتي

أكد المقاتل الأيرلندي الصاعد بول هيوز أن النزال الذي سيجمعه مع البطل العالمي الروسي عثمان نورمحمدوف فرصة لتغيير حياته تماماً، موضحاً أنه على أتم الاستعداد للقيام بذلك في دبي.

ويلتقي هيوز مع نورمحمدوف 25 يناير الجاري في النزال الرئيسي في بطولة «طريق الأبطال إلى دبي»، التي ستقام في كوكاكولا أرينا، دبي، وتنظمها رابطة المقاتلين المحترفين (PFL) ضمن اتفاقية الشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومجلس دبي الرياضي.

وكشف هيوز أنه يعول كثيراً على حضور الجالية الأيرلندية لتشجيعه، حيث يعلم أن الكثير من الأيرلنديين يعيشون في دبي، معرباً عن إعجابه لما تقدمه دبي من دعم لرياضة الفنون القتالية، وقال: الاستثمار في الرياضة والرياضات القتالية بشكل خاص، أمر رائع في دبي، هذه المدينة الجميلة تقدم لنا فرص كبيرة، لذلك يأتي الكثير من الرياضيين الشباب إلى هنا، وآمل أن أخوض المزيد من النزالات في دبي.

وأكد هيوز أن النزال ضد نورمحمدوف سيكون حدثاً تاريخياً مع تطلعه لتعزيز سجله البالغ 13 انتصاراً مقابل خسارة واحدة فقط، فيما يمتلك منافسه سجلاً مثالياً بـ 18 انتصاراً دون أي خسارة، وقال: «سيكون نزالاً يتطلب قوة جسدية وبنفس الوقت تركيز ذهني كبير، أشعر بتحسن في مستواي ووصلت لأفضل مرحلة في مسيرتي، مما يجعل توقيت هذا النزال مثالياً للغاية».

وأضاف: «تنقلت حول العالم للتحضير من أجل هذا النزال، سافرت إلى فلوريدا في الولايات المتحدة، ثم إلى منزلي في بلفاست، قبل الوصول إلى دبي وإكمال التحضيرات هنا منذ أسبوعين، حيث اعتدت على الأجواء هنا ووضعت برنامج تدريبي متكامل من حيث توقيت النوم ونوعية التغذية، والابتعاد عن التوتر والتركيز فقط على النزال دون أي مؤثرات خارجية».

أهمية

وشدد هيوز على أهمية الإعداد الذهني لتحقيق الفوز، وقال: التركيز الذهني مهم لتحقيق الفوز، لست قلقاً بشأن ذلك، منذ أول قتال لي في فنون القتال المختلطة للهواة قبل 10 سنوات، كانت كل حسابات التدريب التي خضتها بكامل قدراتي وتركيزي وهذه هي الطريقة التي أعيش بها حياتي، كما تعلمون، وهذا هو السبب في أنني في هذا الموقف في سن 27 عاماً، بعد 7 أشهر فقط من حصولي على لقب بطولة بيلاتور تشامبيونز، أضع نفسي في موقف جيد لتحقيق المزيد من الانتصارات.

وأكد هيوز أن منافسه بطل مميز، وقال: «المنافس يمتلك المهارات التي تجعل التحدي قوياً، لكن ثقتي بنفسي كبيرة لدخول النزال وتحقيق الفوز فيه، ولا يجب أبداً التقليل بخصمك أبداً، وهذه نصيحتي للمنافس أيضاً، وفي حال قلل من قوتي فإننا سنرى ما يحصل في النزال الأسبوع المقبل».

وتابع: «منذ اليوم الأول الذي انضممت فيه إلى رابطة المقاتلين المحترفين، طلبت أن أخوض أقوى النزالات دون تردد، وتحديداً خوض هذا النزال، لأنني أدرك أهمية النزال في الترويج للحدث بشكل كبير على مستوى العالم».