مشاركة عالمية في تحدي اللياقة البدنية بالفجيرة

أعلن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، واللجنة المنظمة للنسخة الثالثة لبطولة تحدي اللياقة البدنية، عن اكتمال الاستعدادات كافة لانطلاقة المنافسات التي ستقام تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، يومي 18 و19 الشهر يناير، بفندق ومنتجع البحر على كورنيش الفجيرة، وذلك بالتعاون مع شركة «جنجاك» للفعاليات الرياضية، ويشارك نخبة من الأبطال العالميين في التحدي.

وثمّن الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، رعاية سمو ولي عهد الفجيرة للبطولة، مؤكداً أنها تعكس المكاسب الإيجابية المتحققة وتدعم جهود أسرة الاتحاد بتعزيز الرياضة المجتمعية والعمل على تطوير رياضة اللياقة البدنية.

وأكد رئيس الاتحاد أن إقامة البطولة بنسختها الثالثة تعد إضافة مميزة ومهمة لرياضة اللياقة البدنية في الإمارات ومختلف دول العالم، وأنها ستكون فرصة مثالية لاستكشاف المزيد من المواهب المواطنة المميزة تمهيداً لضمها للمنتخبات الوطنية، مثمناً جهود اللجنة المنظمة لإخراج الحدث بشكل مميز.

وكشف أحمد بن ظبوي الفلاسي، عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة اللياقة البدنية، أن النسخة الحالية ستشهد مشاركة 320 لاعباً ولاعبة من 45 دولة، في زيادة كبيرة عن النسختين الماضيتين، ما يؤكد أهميتها في دعم ممارسة رياضة اللياقة البدنية، مبيناً أن جوائز البطولة تبلغ أكثر من 300 ألف درهم، متمنياً أن تواصل البطولة نجاحاتها التي حققتها منذ نسختها الأولى.

بدوره أكد أحمد آل علي، مدير البطولة، مشاركة نخبة من الأبطال الدوليين في الحدث، من بينهم الصربية لوكا دوجيك، والأيسلندية سارة سيغما نتدوتر، والبلجيكي جيلي هوست، إضافة إلى أبطال الإمارات بدر النوري وأحمد الشحي وسالم آل علي، والبطلة الإماراتية شهد بودبس، صاحبة الإنجارات على المستويين الآسيوي والعالمي.

وتابع: جوائز البطولة ستكون موزعة على 10 فئات، منها فئة الأساتذة التي تم استحداثها في النسخة الحالية، مشيراً إلى أن المنافسات تشمل السباحة والقوة والتحمل ورفع الأوزان الثقيلة والجري واللياقة وتمارين أخرى.