46 مقاتلاً ومقاتلةً في النسختين 56 و57 من «محاربي الإمارات»

تشهد سلسلة بطولات «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، انطلاق النسخة المشتركة العربية والأفريقية 56، والدولية 57، في صالة سبيس 42 أرينا في شاطئ الراحة أبوظبي، بمشاركة 46 مقاتلاً ومقاتلة من مختلف دول العالم.

وستكون البداية اليوم بالنسخة المشتركة، العربية والأفريقية 56 التي تشهد 11 نزالاً بمشاركة 22 مقاتلاً ومقاتلة، فيما تقام غداً الجمعة النسخة الدولية 57، بـ12 نزالاً، ومشاركة 24 من أبطال اللعبة.

وتشهد النسخة المشتركة مواجهات قوية تجمع نخبة المقاتلين ويتضمن الحدث الرئيسي أبرز المواجهات حماسةً في وزن البانتام يجمع بين المقاتل المغربي المتمرس خافيير علاوي، والأنجولي ديمارتي بينيا، ويلتقي في فئة الوزن الحر الفلسطيني الصاعد عمر حسين، والزامبي همفري مولينغا.

أما النسخة الدولية التي تقام غداً فتتضمن أبرز النزالات منها مواجهة بين البطل الأردني علي القيسي والمقاتل البيروفي فيسنتي فارغاس في وزن الريشة، كما يلتقي في وزن البانتام الألباني الصاعد فيلسون ندريجوني والمقاتل البرازيلي المخضرم فاغنر نورونيا.

وقال فؤاد درويش المدير التنفيذي لشركة بالمز الرياضية المنظمة للحدث إنهم سعداء بانطلاقة أولى بطولات محاربي الإمارات في 2025، بمشاركة نخبة المقاتلين من جميع أنحاء العالم، وهو ما جعلنا نفخر دائماً بالتطور المستمر للبطولة ووصولها إلى هذه المكانة مع دمج النسختين العربية والأفريقية.

وتوجه درويش بالشكر إلى عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة على دعمه الكبير للحدث، من أجل وصوله إلى هذه المكانة التي جعلت من البطولة أحد أهم الأحداث على أجندة الرياضة في أبوظبي طوال العام.