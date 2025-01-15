«إس 69» يتألق في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور

فاز الصقر «إس 69» لأحمد عتيق محمد المهيري بلقب شوط الرمز للجير شاهين فرخ فئة العامة الملاك في منافسات أمس، ضمن فعاليات كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور التي انطلقت يوم الجمعة الماضي وتستمر حتى 27 من الشهر الجاري. وجاء «النار» لحمدان مبارك بن سالمين المنصوري في المركز الثاني، فيما حل ثالثاً «هاب ريح» لخليفة سلطان سالم الحافري.

وفاز «حذف» لراشد سعيد راشد المنصوري بلقب الشوط الأول للجير شاهين فرخ فئة العامة الملاك، واحتل «565» لأحمد محمد جمعة بتال المرر المركز الثاني، فيما كان المركز الثالث من نصيب «إس 4» لأحمد راشد محمد الخيلي.

وتوج «إس 1» لحامد محمد بطي القبيسي بلقب الشوط الثاني للجير شاهين فرخ فئة العامة الملاك، وجاء «الكوس» لمحمد أحمد سلطان النيادي ثانياً، فيما حل ثالثاً «ترانكليو» لسعيد حمد محمد قطامي العامري.

وفي منافسات الشوط الأول للجير شاهين جرناس كان اللقب من نصيب «الأسمر» لعبدالعزيز عبدالله سعيد الكندي، فيما حل ثانياً «نشمي» لراشد سهيل ماجد بن صقر المري، وجاء في المركز الثالث «37» لسعود راشد علي راشد المزروعي.

واختتمت المنافسات بإقامة الشوط الثاني للجير شاهين جرناس والذي توج بلقبه الصقر «59» لغانم سيف آل علي، فيما حل ثانياً «إس 45» لراشد سهيل ماجد المري، فيما حل ثالثاً «41» لناصر خزام المنصوري.

وكانت منافسات اليوم الأول لفئة العامة الملاك التي انطلقت أمس قد شهدت تتويج «تي 3» لخليفة سلطان سالم الحفري بلقب شوط الرمز للجير تبع فرخ، فيما جاء ثانياً في هذا الشوط «محمس» لأحمد محمد سعيد الكندي، وحل ثالثاً «خابرينه» لأحمد مبارك الخيلي. وفاز بلقب الشوط الأول للجير تبع فرخ «إن 7» لخالد جمعة الهاملي، فيما فاز بلقب الشوط الثاني للجير تبع فرخ «تي 94» لخليفة مبارك البلوشي، وذهب لقب شوط الجير تبع جرناس الأول إلى «تي 7» لخالد جمعة الهاملي، فيما كان لقب الشوط الثاني للجير تبع جرناس من نصيب «تي 2» لجمعة عبدالله الفلاحي.

وتتواصل منافسات النسخة الثانية عشرة من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور اليوم باستكمال أشواط فئة العامة الملاك بإقامة منافسات القرموشة جير للفرخ والجرناس.