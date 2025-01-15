ضاحي خلفان يشيد بمجلس الرياضيين في شرطة دبي

أشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بالجهود التي يبذلها مجلس الرياضيين بشرطة دبي، والمبادرات الرياضية التي يقوم بها، وما حققه من إنجازات، كما وجه معاليه بتشجيع المنتسبين من الضباط والأفراد بشرطة دبي، على ممارسة الرياضة بشكل منتظم، ومنحهم الحوافز المناسبة للاستمرار بممارستها، مشيراً إلى أن التحفيز يلعب دوراً كبيراً في هذا المجال.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد بمكتب معالي نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وحضره عدد من أعضاء مجلس الرياضيين برئاسة الدكتورة مريم أنس المطروشي، رئيس مجلس الرياضيين بشرطة دبي، وتم خلاله استعراض تقرير حول أهم الإنجازات والتطورات الرياضية والصحية لرجال الشرطة والأمن في دبي. حضر اللقاء اللواء أحمد عتيق المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.

وتم خلال اللقاء استعراض أهم المبادرات الخاصة بالمجلس، ومنها مبادرة القافلة الرياضية لشرطة دبي، والتي تستهدف المستقبل الرياضي لإمارة دبي، والتي تعد أيضاً أول قافلة رياضية على مستوى الدولة والوطن العربي، يتم فيها دراسة المستقبل الرياضي لدولة الأمارات.

كما تم استعراض نتائج مبادرات مجلس الرياضيين في شرطة دبي، للمجتمع الداخلي لشرطة دبي، بالإضافة لمساهماته في المجتمع الخارجي من الفعاليات والأنشطة المُقدمة للجمهور.

وتناول العرض مبادرة القافلة الرياضية التي انطلقت في شهر مارس من العام 2023م، من حي الشندغة التاريخي، ومن ثم تأسيس أول مؤتمر طب رياضي على مستوى الدولة في مايو 2023م، والقافلة الخاصة باكتشاف المواهب الخاصة بمدارس الدولة ، والقافلة الخاصة ببناء الأجسام واللياقة البدنية في المركز التجاري في دبي في أغسطس 2023م.

وأشار التقرير إلى أنه تم اختتام عام 2023م، بقافلة خاصة لتحدي دبي للياقة 30/30 ، وانطلقت مجدداً بقافلة القمة العالمية الشرطية في مارس 2024م، بالإضافة إلى القافلة الرياضية في جمهورية بولندا في مايو 2024م، واختتم اللقاء، باستعراض أهم الأنشطة التي شملها تحدي دبي للياقة 30/30 التي أقيمت العام الماضي 2024م.