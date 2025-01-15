رومان شوجييف أصغر محترف شطرنج دولي

أصبح لاعب الشطرنج الروسي رومان شوجييف، البالغ من العمر تسع سنوات، أصغر لاعب في التاريخ يحقق لقب ماستر الدولي، وفقاً لما ذكره موقع «تشيس.كوم».

وحصل الطفل الروسي على أول نقطة ماستر دولية له، في عمر 9 سنوات و10 أشهر و7 أيام، ويأتي هذا بعد شهر تقريباً من الرقم القياسي السابق، الذي حققه لاعب الشطرنج الأرجنتيني فاوستينو أورو.

وكان رومان شوجييف قد فاز، وهو ما يزال في الثامنة من العمر، على أستاذ الشطرنج الأوزبكي جاكونجير فاكيدوف، البالغ حينها 28 عاماً في بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف.

وانتهت المباراة عند النقلة الـ 46 ليفوز شوجييف على الأستاذ الأوزبكي في الجولة الأولى من بطولة العالم.