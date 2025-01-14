17 ميدالية ثمينة وبطولات كبرى حصيلة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة في 2024

حصد نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة 17 ميدالية ثمينة خلال عام 2024، وثلاث بطولات في المركز الأول، وذلك بعد مشاركته الفاعلة في أقوى البطولات المحلية والدولية.

وأكد الدكتور عبدالله البركت، رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، أن الألقاب والبطولات التي حققها أبناء النادي في العام 2024 جاءت بفضل الدعم اللامحدود لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، والدعم والتوجيهات الكريمة لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، مثمناً دعم ومتابعة الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، والتي ترجمها لاعبو النادي للوصول إلى منصات التتويج الدولية، مما أكد نجاح النادي في تطبيق خطته الاستراتيجية التي ترتكز على العمل بالاستدامة الرياضية واستشراف المستقبل ورفع علم الإمارات في البطولات الدولية.

وبدوره، ثمّن نائب رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، محمد عبد الله الزعابي، الجهود المتكاملة التي قدمها مدربو النادي واللاعبون وأسرهم لتحقيق النجاحات، مبيناً أن النادي مستمر في العمل والاستدامة لتحقيق النجاحات، ومؤكداً أن الفوز ببطولة آسيا للهواة وبطولتي الدوري العام للرجال والناشئين، إضافة إلى الإنجازات الفردية المميزة، يعتبر إضافة تاريخية لسجل النادي العامر بالإنجازات.

ومن أبرز الإنجازات، فوز اللاعب عمار السدراني بالمركز الأول وحصوله على بطولة الإمارات للرجال للعام الثاني على التوالي والمركز الأول في بطولة الإمارات للشطرنج الخاطف. وتمكن السدراني أيضاً من التواجد ضمن أفضل 50 لاعباً بارتفاع التصنيف الدولي في أولمبياد الشطرنج العالمي في بودابست.

وفي إنجاز آخر على المستوى الدولي، نجح اللاعب محمد سعيد اليليلي في الفوز بالمركز الأول وحصوله على الميدالية الذهبية لبطولة آسيا للهواة – فئة الرجال تحت 2000 نقطة وتأهله لبطولة العالم للهواة للموسم الرياضي القادم 2025.

وأحرز لاعب النادي خليفة خالد الحفيتي المركز الأول ولقب بطل الإمارات لفئة تحت 18 سنة، وحصل كل من اللاعبين عامر سعيد اليليلي ومحمد يوسف آل علي على المركز الأول وذهبية فرق تحت 14 سنة للشطرنج السريع في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، وحصل اللاعب عبد الله المنصوري على المركز الثاني في بطولة الإمارات الفردية لفئة تحت 10 سنوات، بالإضافة إلى العديد من المراكز الأخرى.

يُذكر أن حصيلة الميداليات الملونة الـ17 التي حصل عليها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة هي 9 ذهبيات و4 فضيات و4 برونزيات.