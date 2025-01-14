العين تستضيف تحضيرات منتخبي الرجبي للبطولة العربية

دبي - إيهاب زهدي

يستعد منتخبا الرجبي للرجال والسيدات لدخول معسكر مغلق في مدينة العين، تحضيراً للمشاركة في البطولة العربية العاشرة للسباعيات للرجال والخامسة للسيدات، والمقررة في مدينة الإسكندرية المصرية يومي 14 و15 فبراير المقبل.

وأكد يوسف شاكر المدرب المساعد لمنتخبنا الوطني، أن التدريبات متواصلة لمنتخبي الرجال والسيدات منذ الانتهاء من بطولة دبي سيفينز، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت دخول عناصر جديدة للحصول على فرصة المشاركة في البطولة العربية لأول مرة، وذلك يأتي ضمن تجديد أجيال المنتخبات الوطنية.

وأضاف إن الهدف الرئيسي أمام المنتخبين، الفوز بالمركز الأول، منوهاً إلى أن منتخب الرجال حصل على الميدالية الفضية في النسخة الماضية، بعد الخسارة في النهائي أمام منتخب المغرب، وإلى أن منتخبنا الوطني للسيدات، حصل على الفضية أيضاً، بعد الخسارة أمام منتخب تونس في آخر نسختين من البطولة العربية، وشدد على أن هذه المرة لدى الجميع الإصرار على العودة مجدداً إلى الصدارة العربية.

ووجه يوسف شاكر الشكر إلى الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس الاتحاد الإماراتي للرجبي، وإلى قيس الظالعي نائب رئيس الاتحاد، ومحمد سلطان الزعابي أمين عام الاتحاد، على متابعتهم الدائمة لتدريبات المنتخب، والاجتماع مع اللاعبين واللاعبات، مما يسهم في رفع المعنويات، وتحفيز الجميع على تقديم أقصى ما يمكن للوصول إلى المركز الأول.

وأوضح أن مجلس إدارة الاتحاد، يقدم كل الدعم للمنتخب بكافة أشكاله، ما يضع اللاعبين واللاعبات أمام تحدٍ لتحقيق الأهداف التي رسمها الاتحاد من المشاركة العربية التي تضم نخبة المنتخبات، وتمثل تجمعاً عربياً مميزاً لأسرة الرجبي العربي.