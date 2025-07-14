سالم عبدالرحمن يشارك في مهرجان بيل الدولي للشطرنج

يشارك الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج في النسخة 58 من مهرجان بيل الدولي بسويسرا، خلال الفترة 12 - 24 يوليو الجاري، ويعد المهرجان ثاني أقدم حدث للشطرنج في أوروبا.

ويدخل سالم في نسخة 2025 حاملاً ذهبية النسخة الماضية لأساتذة الشطرنج، وهو ما يضعه في قائمة النخبة، حيث يشارك ممثل الإمارات في مسابقات الكلاسيك والخاطف والسريع على مستوى الأساتذة.

وأكد فيصل الحمادي، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، أن مشاركة سالم عبدالرحمن في هذه النسخة مختلفة عن النسخ الماضية كونه حامل اللقب، وهو ما يزيد من المنافسة بين الأبطال المشاركين، كما يأتي لاعب منتخبنا الوطني في التصنيف السادس بالبطولة برصيد 2627 نقطة، ويتصدر تصنيف بطولة الأساتذة الهندي أرافيند تشيثامبارام «2749» نقطة، والثاني الفيتنامي لي كوانج ليم «2729» نقطة، والثالث الألماني فريدريك سفين «2671» نقطة، وتمثل البطولة فرصة أمام بطلنا الذهبي للتألق من جديد، والمنافسة على لقب البطولة.

وأضاف الحمادي، أن المهرجان الدولي يعد من أقدم ثلاثة مهرجانات للعبة في أوروبا، ودائماً ما يكون مقصداً للنجوم وأبطال الشطرنج في العالم، ونأمل أن يعود ممثل الإمارات بإنجاز جديد للعبة يضاف إلى إنجازات الرياضة الإماراتية، وإن كان وجوده ضمن قائمة النخبة يؤكد مكانة الشطرنج الإماراتي عالمياً، مشيراً إلى أن مجلس إدارة النادي، برئاسة الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، لا يدخر جهداً في إعداد اللاعبين قبل البطولات.