عمار السدراني ووافية المعمري بطلا «الإمارات للشطرنج»



أحرز عمار السدراني لاعب نادي الفجيرة للشطرنج، لقب المسابقة المفتوحة للرجال، ضمن بطولة الإمارات الفردية للشطرنج المفتوحة والسيدات وفئة تحت 8 و10 سنوات للأولاد والإناث، التي نظمها اتحاد الإمارات للشطرنج، بقاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، فيما فازت وافية درويش المعمري لاعبة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بلقب فئة السيدات.



وجاءت صدارة عمار السدراني، بعدما أنهى الجولة التاسعة الأخيرة برصيد 8 نقاط، متساوياً مع أحمد فريد لاعب نادي دبي للشطرنج، الذي حل في المركز الثاني، وشارك في المسابقة 39 لاعباً.

وتصدرت وافية درويش المعمري مسابقة السيدات برصيد 8 نقاط من 9 جولات، متساوية مع أحلام راشد لاعبة نادي دبي للشطرنج، التي جاءت في المركز الثاني، كما أحرز محمد المعيني لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، الميدالية الذهبية لفئة تحت 8 سنوات.