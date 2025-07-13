"أبو ظبي اتش إس بي سي للجولف".. محطة حاسمة في روزنامة نخبة لاعبي العالم

تستعد أبوظبي لاستضافة النسخة العشرين من بطولة "أبوظبي إتش إس بي سي للجولف" في نوفمبر المقبل، لترسخ مكانتها كواحدة من أبرز وأهم بطولات الجولف العالمية، ومحطة مفصلية في ختام موسم جولة "دي بي ورلد" العالمية.

وستقام البطولة، التي تجذب نخبة من أفضل لاعبي العالم، للعام الرابع على التوالي على أرض ملعب "ياس لينكس" بجزيرة ياس، مؤكدة على الشراكة الإستراتيجية الممتدة مع جولة "دي بي ورلد" حتى عام 2028.

ومنذ انطلاقتها في عام 2006، بنت البطولة إرثا عالميا، حيث أصبحت جزءا لا يتجزأ من سلسلة رولكس المرموقة، ومع انتقالها لتكون ضمن نظام التصفيات الختامية لجولة "دي بي ورلد"، اكتسبت أهمية مضاعفة، إذ باتت نتائجها حاسمة في تحديد بطل الموسم السنوي، وتصل قيمة جوائزها حاليا إلى 9 ملايين دولار، بعد أن شهدت زيادة بقيمة مليون دولار عن نسخ الأعوام السابقة، مقارنة بـ 1.652.452 مليون دولار في نسختها الأولى، مما يعكس نموها وتطورها المستمر.

ويعد ملعب "ياس لينكس"، الذي افتتح عام 2010، الملعب الاحترافي الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ويقع على الشاطئ الغربي لجزيرة ياس، حيث يضم مضمار بطولات من فئة لينكس "72 ضربة"، ويصنف ضمن أفضل 25 ملعب جولف في العالم.

وتماشيا مع رؤية أبوظبي للاستدامة، تتبنى البطولة سلسلة من المبادرات البيئية الرائدة، التي تركز على الحد من النفايات البلاستيكية وتشجيع استخدام المواد القابلة لإعادة التدوير، لتثبت أن الفعاليات الرياضية الكبرى يمكن أن تكون محركا للتأثير البيئي الإيجابي.

وقال اللواء طيار(م) عبدالله الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجولف، إن "بطولة أبوظبي اتش إس بي سي" تمثل محطة مفصلية في إستراتيجية اتحاد الإمارات للجولف، إذ يحرص الاتحاد منذ انطلاقتها عام 2006 على دعمها تنظيميا وفنيا، وتوفير كل عناصر النجاح لها، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.

وأضاف: البطولة ليست مناسبة رياضية عالمية فحسب، بل منصة تعزز مكانة الإمارات في مشهد الجولف الدولي، وتسهم في تحفيز المواهب الوطنية، مشيرا إلى أن الاتحاد يعمل تمكين اللاعبين المواطنين من الاحتكاك المباشر بأفضل نجوم العالم، وتوفير فرص المشاركة الدولية.

وقال لاعب الجولف الإماراتي أحمد سكسيك، إن المشاركة في بطولة "أبوظبي اتش إس بي سي" كانت بمثابة الحلم الذي تحقق، فاللعب إلى جانب أسماء عالمية مثل روري ماكلروي وتومي فليتوود منحه تجربة استثنائية، واختباراً فنياً ومعنوياً عالي المستوى، واصفا البطولة بأنها فرصة عظيمة لأي لاعب إماراتي لتطوير مستواه، سواء من حيث التنافس أو من خلال مشاهدة أداء محترفين من الطراز الأول.

وأكد توم فيليبس المدير التنفيذي لجولة "دي بي ورلد للجولف" في الشرق الأوسط، أن بطولة "أبوظبي اتش إس بي سي" واجهة مشرقة لرياضة الجولف في منطقة الشرق الأوسط، معربا عن اعتزازه بأنها أصبحت من أبرز البطولات ضمن روزنامة جولة دي بي وورلد، وأكد الحرص على استقطاب أفضل اللاعبين في العالم سنوياً، والعمل على تعزيز التجربة الجماهيرية والبيئية للبطولة.

ومن أبرز النجوم الذين شاركوا في النسخ الماضية كل من روري ماكلروي وجاستن روز، بالإضافة إلى مجموعة من نجوم كأس رايدر، من بينهم صاحب الميدالية الفضية الأولمبية تومي فليتوود، والفائز ببطولة رولكس روبرت ماكينتاير، فيما ساهمت البطولة بشكل كبير في دعم اللاعبين الإماراتيين، وعلى رأسهم أحمد سكيك.

ومنذ انطلاق النسخة الأولى من البطولة عام 2006 توج بها 15 بطلا، هم الأمريكي "كريس دي ماركو" 2006، والإنجليزي "بول كيسي" في نسختي 2007، و2009"، والألماني "مارتن كايمر" في 3 نسخ هي "2008، و2010، و2011"، والبريطاني "روبروت روك" 2012، والويلزي "جيمي دونالدسون" 2013، والإسباني "بيدرو لارزابال" 2014، والفرنسي "جاري ستال" 2015، والأمريكي "ريكي فاولر" 2016، فيما توج بها الإنجليزي "تومي فليتودد" في نسختي "2017، و2018" على التوالي، ثم الإيرلندي "شين لوري" في 2019، والبريطاني "لي وست وود" في 2020، والإنجليزي "تيريل هاتون" في 2021، والبلجيكي "توماس بيترز" في 2022 الذي أصبح أول بلجيكي يحرز اللقب، والفرنسي فيكتور بيريز 2023، والإنجليزي بول وارينغ 2024.