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رياضات اخرى

تعاون إستراتيجي بين الإمارات وتايلاند في الريشة الطائرة

وام

أعلن اتحاد الإمارات للريشة الطائرة اليوم عن توقيع اتفاقية تعاون إستراتيجية مع نظيره التايلاندي، تهدف إلى تبادل الخبرات في نشر وتطوير اللعبة، وتعزيز التعاون في البرامج والمشروعات لتطوير الكفاءات والكوادر وأساليب الإدارة، ودعم المشاركة في المعسكرات التدريبية وبرامج تبادل الرياضيين الناشئين.

وأكدت نورة الجسمي رئيسة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة أن التعاون يعكس التزام الاتحاد برفع مستوى اللعبة في الإمارات وتايلاند من خلال توحيد الجهود ، مشيرة إلى أن الاتفاقية ستستمر لمدة ثلاث سنوات مع إمكانية تجديدها.