أبطال الإمارات يفرضون تفوقهم في سباق دبي للدراجات المائية

حافظ المتسابق عمر عبد الله راشد على لقب بطل سباق دبي للدراجات المائية، فئة "واقف محترفين جي بي 1"، في الجولة الافتتاحية من بطولة الإمارات الدولية 2025، التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على شاطئ الشروق في جميرا على مدار يومي 10 و11 يناير الجاري.

وتمكن أبطال الإمارات من حصد ألقاب معظم فئات السباق، الذي شارك فيه 70 متسابقاً ومتسابقة من الدولة ومختلف دول العالم.

ونجح عمر عبد الله راشد، بطل نسخة العام الماضي، في الفوز بالمركز الأول في فئته هذا العام، متفوقاً على زميله علي عيسى آل علي الذي حلّ ثانياً، بينما جاء سلطان عيسى الحمادي في المركز الثالث.

وفي فئة "جالس محترفين جي بي 1"، فاز المجري كازا جورجي بالمركز الأول.

أما في فئة "جالس جي بي 2"، فقد حقق عامر عبد الرزاق المركز الأول، بينما فاز سعود محمود العوضي بالمركز الأول في فئة "واقف جي بي 2".

وفي فئة "جالس جي بي 3"، أحرز جمال علي الجناحي المركز الأول، في حين حقق حريز المر بن حريز المركز الأول في فئة "واقف مخضرمين جي بي 3".

وتمكن المتسابق الصاعد علي عيسى آل علي من الفوز بصدارة الفئة المستحدثة "واقف جي بي 4"، بينما توّج فارس رمضان من الكويت بالمركز الأول في فئة "جالس جي بي 4".