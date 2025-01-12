أحمد بن محمد يشهد انطلاق فعاليات النسخة الأولى من "كأس فزّاع" لسباقات الصقور

شهد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، رئيس اتحاد الإمارات للصقور اليوم يرافقه سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم.. انطلاق النسخة الأولى من كأس فزّاع لسباقات الصقور التي أقيمت في دبي لـ3 فئات مختلفة بإجمالي 6 أشواط، إذ تأهل المشاركون فيها من بطولة فزّاع للصيد بالصقور الرئيسية "التلواح".

وفي هذه المناسبة، أكد سموّه أن الإرث الكبير الذي رسّخه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لرياضة الصقور العريقة برؤية سموّه ودعمه المتواصل؛ قاد تلك الرياضة إلى مستويات متقدمة من الازدهار والتطور على الصعيدين المحلي والدولي بمنهجية مدروسة، نجني من خلالها اليوم ثمار هذا الاهتمام الذي مهّد الطريق لرياضة الصقور لتتمتع اليوم بمكانة مرموقة على خارطة التنافسية الرياضية العالمية بجدارة واستحقاق، والتأثير بصورة مباشرة في زيادة أعداد ممارسيها على مستوى الدولة وخارجها، عبر قرارات مهمة فتحت المجال أمام مزيد من الانتشار والتوسع لهذه الرياضة.

وأشار سموّه إلى أن بطولة كأس فزّاع لسباقات الصقور تُعدّ امتداداً لنجاحات مُشرّفة وتتويجاً لموسم الصقارين الرياضي بحدثٍ رفيع المستوى اعتمد معايير عالية للتأهل والمشاركة، ما انعكس على الجانب الفني والتنظيمي للبطولة، وأسهم في تحقيق نتائج زمنية متميزة ضمن أشواط السباق الستة التي تنوّعت لتشمل أفضل الصقور وفقاً للفئات الثلاث المحددة.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": " شهدت اليوم انطلاق فعاليات النسخة الأولى من "كأس فزّاع" لسباقات الصقور، بمشاركة نخبة من 83 طيراً من المتصدرين لبطولة فزّاع للصيد بالصقور الرئيسية "التلواح"، التي شهدت مشاركة أكثر من 5000 طير ... يشمل الكأس منافسات ضمن 3 فئات، بإجمالي 6 أشواط، ونتمنى التوفيق لجميع المشاركين، وخلال الحدث افتتحنا رسمياً مقر مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في منطقة لهباب بدبي، وقمنا بجولة تفقدية في مختلف أقسام المركز، ونتمنى التوفيق لفريق المركز.. محمد بن راشد وحمدان بن محمد حريصان على دعم رياضة الصقور، ونحن نسير على خطاهم في مشاريعنا الهادفة للارتقاء بهذه الرياضة الأصيلة، وتعزيز انتشارها إقليمياً وعالمياً، كما نجدد حرصنا والتزامنا في دبي بحماية هذا التراث العريق ونقله للأجيال القادمة".

وعلى هامش بطولة كأس فزّاع لسباقات الصقور، افتتح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، مقر مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بمنطقة لهباب بدبي، كما حضر الافتتاح سعادة عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي للمركز، وسعادة راشد بن مرخان، الأمين العام لاتحاد الإمارات للصقور نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وسعادة فارس محمد المطوّع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية.

وخلال جولة تفقدية تعرف سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم على أدوار ومهام فرق عمل البطولة، وما تضمنته من جوانب مختلفة سواءً من الناحية الفنية أو التنظيمية، مشيداً سموه بجهود جميع العاملين التي لعبت دوراً بارزاً في نجاح الحدث وخروجه على الوجه الأكمل.

كما تفقد سموه مضمار السباق “السناح”، حيث استمع إلى آراء الصقارين المشاركين حول البطولة التي وصفوها بالاستثنائية، مثمنين حرص سموه على التوجيه بكل ما من يعزز مستوى رياضة وسباقات الصقور في الدولة ويرتقي بها إلى مستويات أعلى من التطور والريادة.

إلى ذلك، كرّم سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم الفائزين أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل فئة بواقع شوطين لكل منها، حيث شهدت فئة الشيوخ منافسات شوط “جير شاهين – جير تبع” وشوط “بيور جير – قرموشة”، كما تتضمن فئة العامة مفتوح وفئة العامة ملّاك تنظيم ذات الأشواط.

وضمن منافسات الشوط الأول بفئة الشيوخ بيورجير - قرموشة توّج النيف بصقره هيلمان بالمركز الأول بزمن وقدره 00:16.698 ثانية، كما توّج النيف كذلك بالمركز الثاني من خلال صقره جياش بزمن وقدره 00:16.817 ثانية، فيما توّج النيف “م” بالمركز الثالث بصقره MG1 بزمن وقدره 00:16.940 ثانية.

وفي منافسات الشوط الثاني لفئة الشيوخ جير شاهين - جير تبع فاز M7 بالمراكز الثلاثة الأولى عن طريق الصقر موفق بزمن وقدره 00:16.451 ثانية، والصقر S359 بزمن وقدره 00:16.493 ثانية، والصقر المهلهل بزمن وقدره 00:16.521 ثانية.

وعلى صعيد منافسات الشوط الثالث لفئة العامة مفتوح بيورجير - قرموشة فاز فريق دبي بالمركزين الأول والثاني عن طريق الصقرين الأسد وR25 بأزمنة وقدرها 00:16.795 ثانية، 00:16.944 ثانية على الترتيب، كما فاز RBJ Team بالمركز الثالث من خلال صقره شامَه بزمن وقدره 00:16.998 ثانية.

وفي منافسات الشوط الرابع لفئة العامة مفتوح جير شاهين - جير تبع فاز بالمركز الأول أحمد راشد سعيد بن سرود المنصوري بصقره الاورنجي بزمن وقدره 00:16.472 ثانية، وتوّج عبدالله خلفان بطي سالم القبيسي بالمركز الثاني بصقره 51 بزمن وقدره 00:16.512 ثانية، وفاز غدير سهيل سالم بن غدير الكتبي بصقره Limited بزمن وقدره 00:16.580 ثانية.

وتوّج سعيد مصبح محمد الشدي بالمركز الأول في الشوط الخامس لفئة العامة ملاك بيورجير – قرموشة بصقره 71 بزمن وقدره 00:16.681 ثانية، كما فاز راشد محمد جابر المطيوعي المنصوري بالمركز الثاني بصقره الجاز بزمن وقدره 00:16.965 ثانية، وتوّج غدير محمد غدير سعيد المنصوري بالمركز الثالث بزمن وقدره بصقره المعتمد بزمن وقدره 00:17.122 ثانية.

وفي الشوط السادس فئة العامة ملاك جير شاهين - جير تبع فاز خليفة سلطان سالم حمد الحافرى بالمركزين الأول والثالث بصقره T3 وصقره هاب ريح بزمن وقدره 00:17.042 ثانية، :00:17.398 ثانية على الترتيب، كما فاز جمعه عبدالله محمد احمد الفلاحي بصقره 210 بالمركز الثالث بزمن وقدره 00:17.226 ثانية.

وأقيمت الأشواط بنظام التأهيل للكأس على فئة الفرخ فقط، حيث تم التأهُّل من خلال بطولة فزّاع للصيد بالصقور الرئيسية "التلواح"، للصقور الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في أشواط الرموز وأشواط النقدي أول “البرقع الذهبي”، فيما تأهَّل صاحب المركز الأول في أشواط النقدي.

وثمّن راشد بن مرخان، الأمين العام لاتحاد الإمارات للصقور العناية الكبيرة التي يوليها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لرياضة الصقور، والدعم الكبير الذي تلقاه هذه الرياضة المهمة من سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، حيث يحرص سموّه على توفير البيئة الملائمة للصقارين لتقديم أفضل ما لديهم ومضاعفة الإنجازات في ميادين التنافس للوصول إلى أفضل النتائج، بما ينعكس على المستوى العام لرياضة وسباقات الصقور في الدولة عبر سلسلة من البطولات والمحافل الموزّعة في فترات زمنية مختلفة على مدار السنة، ويرفع مدى الجاهزية الفنية لخوض غمار الأحداث الخارجية التي استطاع صقارو الإمارات التألق فيها وصعود منصات التتويج ورفع اسم دولتنا عالياً، بما يعزّز الحضور الإماراتي في المحافل الرياضية الدولية.

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