"معزي" يحرز لقب" الحر فرخ في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور

حلق الصقر "معزي" لغانم بن مدعث بن نفل الدوسري بلقب شوط الحر فرخ في اليوم الثالث من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور الذي تم تخصيصه لفئة الخليجيين.

وجاء "نشمي" لبرغش بن محمد المنصوري في المركز الثاني، فيما جاء ثالثا "لعريق" لفريق "كيو أر".

وفي شوط الحر جرناس كان اللقب من نصيب "رعد" لمحمد مبارك عبد الهادي بن نايف، وحل "مزيون" لمحمد بن عايض بن علي المري ثانياً، فيما كان المركز الثالث من نصيب "الماشي" لسلطان بن محمد بن ناصر العامر.

وأسفرت نتائج منافسات شوط الشاهين فرخ عن فوز الصقر "أس 26" لفريق "كيو أر" بالمركز الأول، فيما حل ثانياً "انفجار" لحمد سعد سالم النعيمي ، واحتل "خطاب" لعبد المحسن محمد محسن المري المركز الثالث.

واختتمت منافسات اليوم الثالث من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور بإقامة شوط الشاهين جرناس، حيث توج بلقبه "الصغيره" لحميد بن محمد بن برغش المنصوي، وجاء ثانياً "ذهب إس 56" لأحمد عبد الوهاب أحمد الهاجري، وجاء ثالثاً "الحاسم" لعبد العزيز بن فهد الموسى.

وتنطلق الإثنين منافسات فئة العامة الملاك بإقامة أشواط الجير تبع بفئتي الفرخ والجرناس حيث يقام ثلاثة أشواط لكل فئة منها شوط الرمز الذي يعد الأهم لكل مئة من الفئتين.