منصور بن محمد يتوج الفائزين في ماراثون دبي

توّج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، الفائزين بالنسخة الـ24 من ماراثون دبي، أقدم سباقات الماراثون في المنطقة وأحد أشهر السباقات العالمية.

وأقيم المارثون بدعم من مجلس دبي الرياضي، في شارع أم سقيم بمنطقة جميرا، بمشاركة نخبة من العدائين العالميين وأكثر من 17 ألف عداء وعداءة من الجنسيات والأعمار المختلفة من داخل الدولة وخارجها، وشهد سيطرة إثيوبية على المراكز الأولى لفئتي الرجال والسيدات، حيث فاز الإثيوبيان بوتي جيميتشو وهيربا بيداتو بلقبي الرجال والسيدات.

حضر السباق ومراسم التتويج سعادة خلفان بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وسعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعمر الفلاسي، المشرف العام لخدمة الأمين، وأحمد الكمالي، المنسق العام للماراثون، وبيتر كونيرتون، مدير فعاليات ماراثون دبي.

وشهد سباق الماراثون الرئيسي، تحقيق 10 عدائين زمنا أقل من 2:10 ساعة، وحصل جيميتشو، على اللقب بعدما قطع مسافة السباق في زمن قدره 2:04:51 ساعة، وجاء في المركزين الثاني والثالث مواطنيه بيرهانو تسيجو، بزمن قدره 2:05:14 ساعة، وشيفيرا تامرو، بزمن قدره 2:05:28 ساعة، بينما حققت هيربا بيداتو، لقب السيدات بعدما قطعت مسافة الماراثون الرئيسي في زمن قدره 2:18:27 ساعة، وجاء في المركزين الثاني والثالث مواطنتيها ديرا ديدا، بزمن 2:18:32 ساعة، وتيغيست جيرما، بزمن قدره 2:20:47 ساعة.

ويحصل أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل في كل من فئتي الرجال والسيدات على جوائز مالية قدرها 80 و40 و20 ألف دولار بالترتيب.

وفاز بسباق 10 كيلومترات لفئة الرجال، المغربي ياسر شعشوي، وقطع مسافة السباق بزمن قدره 28:20 دقيقة، تلاه في المركزين الثاني والثالث بالترتيب، الإثيوبي هالفوم كيدانو، بزمن 28:33 دقيقة، والمغربي إسماعيل خرتشي، بزمن 28:58 دقيقة، وفي فئة السيدات للسباق نفسه، فازت الإثيوبيتان جيميني تونكو، وتشالتو ديربيا، وحققا زمناً واحداً قدره 31:03 دقيقة، وحلت في المركز الثالث البريطانية ايليش ماكولجان بزمن قدره 31:14 دقيقة.

ويحصل أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل في كل من فئتي الرجال والسيدات في هذا السباق على جوائز مالية قدرها 4 آلاف وألفين وألف درهم بالترتيب.

وكشف كل من بوتي جيميتشو، وهيربا بيداتو، أن مشاركتهما في النسخة الـ24، هي الأولى لهما في ماراثون دبي الدولي.

وقال جيميتشو إنه قرر المشاركة في هذا الحدث منذ فترة طويلة، وكان يرغب في تحقيق زمن 2:06 ساعة، لافتا إلى أنه قرر عندما وصل إلى الكيلو 17، الجري بأفضل ما لديه لتحقيق زمن جيد، مؤكدا انه سيحرص على المشاركة في كافة سباقات الماراثون المقامة خلال العام 2025.

وقالت هيربا بيداتو، إنها قررت المشاركة في ماراثون دبي منذ مشاركتها في ماراثون أمستردام قبل شهور قليلة، وإنها ستشارك في ماراثون بوسطن القادم.

ويبلغ إجمالي الجوائز المالية لسباق النخبة للماراثون أكثر من مليون و300 ألف درهم، تقسم بالتساوي بين أصحاب المراكز العشرة الأوائل في فئتي الرجال والسيدات.