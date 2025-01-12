منصور بن محمد يتوج الفائزين في ماراثون دبي

توّج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، الفائزين بالنسخة 24 من ماراثون دبي أقدم سباقات الماراثون في المنطقة وأحد أشهر السباقات العالمية الذي أقيم بدعم مجلس دبي الرياضي، في شارع أم سقيم بمنطقة جميرا بمشاركة نخبة من العدائين العالميين وأكثر من 17 ألف عداء وعداءة من مختلف الجنسيات والأعمار من داخل وخارج الدولة، وشهد الحدث سيطرة أثيوبية على المراكز الأولى لفئتي الرجال والسيدات، حيث فاز الإثيوبيان بوتي جيميتشو وهيربا بيداتو بلقبي الرجال والسيدات.

حضر السباق ومراسم التتويج سعادة خلفان بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعمر الفلاسي المشرف العام لخدمة الأمين، وأحمد الكمالي المنسق العام للماراثون، وبيتر كونيرتون مدير فعاليات ماراثون دبي.

وشهد سباق الماراثون الرئيسي، تحقيق 10 عدائين زمن أقل من 2:10 ساعة، وحصل جيميتشو، على اللقب بعدما قطع مسافة السباق في زمن قدره 2:04:51 ساعة، وجاء في المركزين الثاني والثالث مواطنيه بيرهانو تسيجو بزمن قدره 2:05:14 ساعة، وشيفيرا تامرو بزمن قدره 2:05:28 ساعة، بينما حققت هيربا بيداتو لقب السيدات بعدما قطعت مسافة الماراثون الرئيسي في زمن قدره 2:18:27 ساعة، وجاء في المركزين الثاني والثالث مواطنتيها ديرا ديدا بزمن 2:18:32 ساعة، وتيغيست جيرما بزمن قدره 2:20:47 ساعة، ويحصل أصحاب المراكز الثلاث الأوائل في كل من فئتي الرجال والسيدات على جوائز مالية قدرها 80 و40 و20 ألف دولار بالترتيب.

بينما فاز بسباق 10 كيلومترات لفئة الرجال، المغربي ياسر شعشوي وقطع مسافة السباق بزمن قدره 28:20 دقيقة، وتلاه في المركزين الثاني والثالث بالترتيب، الإثيوبي هالفوم كيدانو بزمن 28:33 دقيقة، والمغربي إسماعيل خرتشي بزمن 28:58 دقيقة، وفي فئة السيدات للسباق نفسه، جاءت الإثيوبيتان جيميني تونكو وتشالتو ديربيا وحققا زمناً واحداً قدره 31:03 دقيقة، وحلت في المركز الثالث البريطانية ايليش ماكولجان بزمن قدره 31:14 دقيقة، ويحصل أصحاب المراكز الثلاث الأوائل في كل من فئتي الرجال والسيدات في هذا السباق على جوائز مالية قدرها 4 آلاف وألفين وألف درهم بالترتيب.

وكشف كل من بوتي جيميتشو وهيربا بيداتو، أن مشاركتهما في النسخة 24 هي الأولى لهما في ماراثون دبي الدولي، وقال جيميتشو: "اتخذت قرار المشاركة في ماراثون دبي منذ فترة طويلة، وكنت أرغب في تحقيق زمن 2:06 ساعة، وعندما وصلت إلى الكيلو 17، قررت الجري بأفضل ما لدي لتحقيق زمن جيد، وبعد نجاحي في مشاركتي بماراثون دبي، سأحرص على المشاركة في كافة سباقات الماراثون المقامة خلال العام 2025.

بينما قالت هيربا بيداتو: "اتخذت قرار المشاركة في ماراثون دبي منذ مشاركتي في ماراثون أمستردام قبل شهور قليلة، وعندما بدأت الجري في دبي أمس، تأخرت بعض الشيء عن ديرا ديدا، ثم قمت بزيادة سرعتي تدريجياً وبدأت التفكير بتحقيق المركز الأول حتى حققت اللقب، وسأشارك في ماراثون بوسطن القادم، وسأهدي مدربي درع ماراثون دبي الذي حققته بعد منافسة قوية مع نخبة من أفضل عداءات العالم".

ويبلغ إجمالي الجوائز المالية لسباق النخبة للماراثون أكثر من مليون و300 ألف درهم، تقسم بالتساوي بين أصحاب المراكز العشرة الأوائل في فئتي الرجال والسيدات.