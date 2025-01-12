كازخستان تخوض تحدي "سوات 2025" بـ 12 فريقاً

تعود جهورية كازخستان إلى المشاركة في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2025 بـ 12 فريقاً من مختلف الأجهزة الأمنية والشرطية، وذلك بعد النتائج التنافسية التي حققتها خلال مشاركتها في العام الماضي على صعيد مُختلف المُنافسات، وصولاً إلى تتويج فريق "سردار كازخستان" بالمركز الثالث في المجموع العام بعد فريقي شرطة دبي " ِAوB".

وتعتبر كازخستان هذا العام، الدولة الخارجية الأعلى مشاركة في التحدي على مستوى عدد الفرق، والتي أكدت جاهزية فرقها لخوض منافسات التحدي من خلال الاستعداد المُبكر في الجانب البدني والتكتيكي للأفراد، واختيار الأعضاء الأعلى كفاءة لخوض المنافسات من خلال الاختبارات والتدريبات الميدانية.

وأكدت اللجنة المُنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2025، أن كازخستان سجلت فرقها رسمياً للمشاركة في التحدي، وهو ما يعكس حجم الحرص على المشاركة الفاعلة في فعاليات الحدث العالمي الذي سيقام في المدينة التدريبية بالروية، والذي سيعقد على مدار 5 أيام (1-5 فبراير)، وستتنافس الفرق التخصصية فيه ضمن 5 تحديات رئيسية وصولاً إلى منصات التتويج.

نتائج كازخستان

وتفصيلاًحول مشاركة كازخستان خلال العام الماضي، فقد استطاع فريق سردار "كازخستان" من الحصول على 302 نقطة في المجموع العام لكافة المسابقات، ليحصل في المركز الثالث بعد فريقي القيادة العامة لشرطة دبي، حيث حصد فريق شرطة دبي "B " المركز الأول في المجموع العام بحصوله على 325 نقطة، فيما حل في المركز الثاني فريق شرطة دبي"A " بحصوله على 303 نقاط.

الصدارة في المسابقات

وخلال العام الماضي، تمكن فريقا جمهورية كازاخستان " سونكار" و"سردار"، من حصد المركزين الأول والثاني، بحصولهما تباعاً على 73 نقطة، و72 نقطة، ضمن مسابقة "إنقاذ ضابط"، فيما تمكن فريق "سردار" من الفوز بالمركز الثالث بواقع 70 نقطة في تحدي " البرج" بعد فريقي أخمت الروسي وفريق "كالكان" من قيرغستان، إلى جانب حصول فريق "سردار" على المركز الثالث في تحدي "المسابقة التكتيكية" والمركز الثالث في تحدي "الموانع".