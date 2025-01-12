تتويج أبطال «الحر» و«الشاهين» في بطولة فزاع للصيد بالصقور

اختتمت، أمس، منافسات أشواط «المحلي المفتوح» «الحر» و«الشاهين»، ببطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسية «التلواح»، التابعة لإدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بمشاركة واسعة من داخل وخارج الدولة لأكثر من 5000 طير، ومجموع جوائز تجاوز الـ 17 مليون درهم.

وفي منافسات «الحر»، شهد شوط الرمز حر فرخ، تفوق فريق «الوصل» بتحقيقه المركزين الأول والثاني بالطير «مقدم» والطير «نبراس» قاطعان مسافة السباق بزمن 18.144، و18.408 ثانية على التوالي، وذهب المركز الثالث للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، بالطير «حطام» بـ 18.473 ثانية.

وتمكن فريق «اس بي كي» من الفوز بشوط الرمز حر جرناس، بالطير «اش 10» بزمن 17.704، فيما جاء فريق «اف 3 اس» بالمركز الثاني بالطير «مبهر» بزمن 18.092 ثانية، ليعود فريق «اس بي كي» ويحصل على المركز الثالث بالطير «اش 20» بـ 18.171 ثانية.

وفي أشواط الرمز فئة الشاهين فرخ، تمكن فريق «ام7» من الحصول على المركزين الأول والثاني بالطير «اس اس 9» بزمن 18.326 ثانية، وبالطير «اس كي 3» بزمن 18.328 ثانية، وجاء فريق «الوصل» بالمركز الثالث بالطير «الذهب» بزمن وقدره 18.372 ثانية.

أما في شوط الرمز شاهين جرناس، حقق فريق «ار بي جي» المركز الأول من خلال الطير «مزيون» بزمن 17.871 ثانية، فيما جاء فريق «الهلال» بالمركز الثاني بالطير «بخيت» بزمن 18.150 ثانية، وحل فريق «إم7» في المركز الثالث بالطير «اس 3» بزمن وقدره 18.456 ثانية.

وفي ختام المنافسات توج كل من راشد حارب الخاصوني مدير إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ودميثان بن سويدان رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الحاصلين على المراكز الأولى، في منافسات المحلي مفتوح، حرار وشاهين، التي شهدت إقامة 8 أشواط على مدار يومين حافلة بالندية، بحضور راشد بن مرخان نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. وقال راشد حارب الخاصوني مدير إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث: شهدت البطولة هذا العام حضوراً مميزاً من مختلف دول المنطقة، حيث سجلنا مشاركة أكثر من 5000 طير، مما يعكس النمو المستمر في شعبية هذه الرياضة التراثية، وتنامي الاهتمام بهذه البطولة التي أصبحت مرجعاً مهماً في مجال الصيد بالصقور على مستوى المنطقة، موضحاً، إن البطولة تمثل جزءاً من هوية تراثنا الأصيل، التي ترسخ قيم الشجاعة والتنافس الشريف.