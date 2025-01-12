ديرا ديدا تدافع عن مجد عائلة «تولاديدا» في الحدث العالمي

تنطلق فعاليات النسخة 24 من ماراثون دبي الدولي، صباح اليوم، برعاية مجلس دبي الرياضي، وبمشاركة الآلاف من عدائي وعداءات المسافات الطويلة حول المنطقة المحيطة ببرج العرب الشهير، وذلك من خلال 3 سباقات، تتضمن السباق الرئيسي ومسافته 42.195 كيلومتراً، والسباق الجماهيري ومسافته 10 كيلومترات، والسباق العائلي ومسافته 4 كيلومترات، ويتنافس على لقب نسخة 2025 نخبة من أفضل عدائي العالم، ويتقدمهم الإثيوبي ليليسا ديسيسا، بطل العالم السابق، والكيني دينيس كيميتو، حامل الرقم القياسي العالمي، والإثيوبية ديرا ديدا، التي تدافع عن مجد عائلة تولاديدا، التي تؤكد أن دبي مدينتهم المفضلة لتحقيق الإنجازات.

كما تشارك في فعاليات ماراثون دبي العديد من الجهات الداعمة، وفي مقدمتها برنامج «الأمين» المشارك للنسخة الثالثة على التوالي، حسب ما كشف عنه ممثل البرنامج عمر الفلاسي، مشيراً إلى أن «الأمين» يشارك بـ200 متسابق في جميع الفئات، ويقدم جوائز السباق الجماهيري لمسافة 10 كيلومترات لجميع الفئات، وكذلك جائزة الماراثون لفئة المواطنين رجال وسيدات، مع دعم فئة الكراسي المتحركة لأصحاب الهمم، موضحاً أن هناك توجهاً لدى «الأمين» لخلق شراكة كبيرة في المستقبل، ولذا يشارك هذا العام في فئة النخبة بثلاثة متسابقين وهم: العداءة ملوكوما برهاني وزمنها 2:25:00 ساعة، وحلت في المركز الرابع في ماراثون شيكاغو، والعداءان اشفافي موجيت وزمنه 2:04:55 ساعة، وكان ضمن الكوكبة الأولى في سباق بوسطن، ودينيس كبرستووعو وزمنه 2:02:00 ساعة، وفاز بذهبية سباق شيكاغو، وبطولة العالم عام 2013.

وأعرب المستشار أحمد الكمالي، المنسق العام لماراثون دبي العالمي، عن تفاؤله بنجاح السباق بفضل الدعم الكبير، الذي يحظى به من كل الهيئات والمؤسسات بدبي، مشيراً إلى الدعم الكبير، الذي قدمته بلدية دبي هذا العام بتوجيهات من مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي بالإنابة، سواء على صعيد وضع اللمسات الأخيرة على المنصة الرئيسية أو تزيين نقطة البداية والنهاية بالأعلام والزهريات أو التنسيق مع هيئة الطرق لغلق كل الطرق المؤدية للسباق، ونوه بأن هيئة الطرق والمواصلات قامت بتحديد موعد بداية المترو في الخامسة صباح اليوم وحتى الثانية ظهراً، لتنقل المتسابقين وعودتهم، إلى جانب المساعدات الإرشادية للمتسابقين والجمهور طوال الطريق، وفي مناطق خط السير، والترويج للإغلاقات المرورية، مؤكداً الدور الاستثنائي لشرطة دبي في تنظيم خط سير السباق، كما أثنى على دور المكتب الإعلامي لحكومة دبي، الذين سينقلون كل تفاصيل الحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منوهاً بأن اللجنة المنظمة للماراثون عمدت هذا العام إلى دعوة بعض الرعاة المستقبليين، لمعايشة الحدث هذا العام لرعاية السباق المقبل.

في حين تبحث ديرا ديدا عن تكرار تتويجها بالذهب، عندما فازت بالسباق عام 2023 بزمن 2:21:11 ساعة، وفاز شقيق زوجها الأصغر عبديسا بلقب الرجال في النسخة نفسها بزمن 2:05:42 ساعة، إلى جانب رغبتها بالحصول على لقب جديد لعائلتها في ماراثون دبي، بعدما سبق وفاز زوجها البطل الأولمبي تاميرات تولا بنسخة 2017 بزمن قدره 2:04:11 ساعة، قبل أن يواصل مسيرته نحو تحقيق إنجازات أعظم بالفوز بالميداليات الفضية في بطولة العالم بلندن عام 2017، والذهبية في بطولة العالم في يوجين 2022، ولقب ماراثون نيويورك 2023، ثم الفوز بذهبية الماراثون في أولمبياد باريس 2024، ولكن في ماراثون دبي 2025 سيكون له دور مختلف، ويتمثل بالبقاء في المنزل ورعاية ابنتهما، بعدما شتت حضورها في نسخة 2024 انتباه ديرا، لتحتل المركز الثالث بزمن 2:19:29 ساعة، وسيكتفي تاميرات بمتابعة السباق عبر شاشة التلفزيون في منزلهما على مشارف العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث تنقل قناة دبي الرياضية الحدث مباشرة، ويعلق عليه عبدالله سویدان.