اعتماد 16 لاعباً ولاعبة للمشاركة في «آسيوية القوس والسهم»

أعلن اتحاد الإمارات للقوس والسهم اعتماد 16 لاعباً ولاعبة، يوجدون حالياً في المعسكر القائم بنادي المدام في الشارقة، للمشاركة في المرحلة الأولى من بطولة آسيا بتايلاند من 16 إلى 23 فبراير المقبل.

تضم فئة القوس المركب 6 لاعبين ولاعبات هم: عبدالله المنصوري، ومحمد صالح، وناصر سعيد، وآمنة يوسف، وروضة يوسف، وجمانة أحمد.

وتتألف قائمة فئة القوس المحدب من 10 لاعبين ولاعبات هم: منصور الكتبي، وعبدالله الكتبي، وخليفة الكعبي، وحسن إبراهيم، وعلياء صالح، وهدى صالح، ومريم الصايغ، وحصة العوضي، ومها الحوسني، وميرة الصايغ.