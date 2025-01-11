زايد اليحيائي: التحقيقات في وفاة شقيقي شملت أكثر من 20 جهة في بريطانيا



أكد زايد اليحيائي، أن التحقيقات في وفاة شقيقه عبد الله اليحيائي لاعب منتخبنا الوطني لألعاب القوى لأصحاب الهمم في 2017، شملت أكثر من 20 جهة قبل أن توجه هيئة الادعاء البريطانية تهمة القتل غير العمد للاتحاد البريطاني لألعاب القوى وكيث ديفيز، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية 2017، وقال في تصريح خاص لـ «البيان»: كنت أتابع حيثيات القضية مع الشرطة البريطانية التي كانت تمدني بالتحديثات أول بأول حتى الإعلان خلال مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي أنهم توصلوا إلى تحديد الجهات المسؤولة عن وفاة شقيقي عبد الله اليحيائي، وقتها شعرت بالسعادة وأننا تقدمنا خطوة إلى الأمام في تحديد المسؤول عن هذا الحادث الأليم والإهمال، وأضاف: هذا الخبر فتح جرح لدى العائلة لكنه في الوقت نفسه أعطانا أمل أن العدالة ستتحقق، وتتم محاسبة الجهات المسؤولة عن وفاة عبد الله اليحيائي.

وأوضح اليحيائي أن استغراق التحقيقات 7 سنوات ونصف السنة يعد فترة زمنية طويلة لكنه أمر مبرر بحكم أن القضية معقدة، وأن لائحة الاتهام تضمنت أكثر من 20 جهة و20 شخص، إضافة إلى أن القضية فيها الكثير من التفاصيل التقنية التي تحتاج إلى الدقة مثل تفاصيل صنع وتركيب الجهاز المخصص لرمي القرص، وإجراءات السلامة المتبعة، وحول ما إذا كان الجهاز يخضع للصيانة الدورية أو إمكانية تعرضه لعملية تخريبية قبل انطلاق بطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية 2017.

وكانت هيئة الادعاء البريطانية وجهت تهمة القتل غير العمد للاتحاد البريطاني لألعاب القوى وكيث ديفيز رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية 2017، بشأن وفاة لاعب منتخبنا الوطني لألعاب القوى لأصحاب الهمم بعد سقوط قفص رمي القرص على رأسه أثناء التدريب استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العالم لألعاب القوى، التي أقيمت في لندن عام 2017.

وشارك عبد الله اليحيائي لأول مرة في دورة الألعاب البارالمبية في ريو 2016، وحقق العديد من الإنجازات خلال مسيرته الرياضية أبرزها فضية بطولة أوقيانوسيا لألعاب القوى دبي «2016» وفضية وبرونزية الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر روسيا «2015»، وفضية عالمية الشارقة «2011».