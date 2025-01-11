«كيو آر» يخطف الأنظار في أغلى كؤوس الصيد بالصقور

توج الصقر «بي 90» لفريق «كيو آر» بطلاً لشوط الجير بيور فرخ فئة الخليجيين في افتتاح منافسات النسخة الثانية عشرة من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور التي تستمر حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري.

وانطلقت المنافسات، صباح أمس، بفئة المشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي التي ستستمر ثلاثة أيام.

وجاء في المركز الثاني لأول أشواط البطولة «بي 7» لبرغش بن محمد المنصوري، وحل ثالثاً «العشبي» لمحمد راشد حسن الجفالي النعيمي.

وتوج الفائزين في أشواط أول أيام المسابقة سلطان المحمود، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين وسط حضور لافت من أبناء الخليج المشاركين في المنافسات.