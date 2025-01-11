«الرياضات الإلكترونية» يوقع مذكرة تفاهم لدعم المواهب المحلية

وقع اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية مذكرة تفاهم مع متجر «تطبيقات هواوي» بهدف دفع الابتكار والنمو في منظومة الرياضات والألعاب الإلكترونية في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.

وتركز الشراكة على دعم المواهب المحلية وفتح آفاق جديدة للاعبين ومطوري الألعاب الإلكترونية، ما يشكل خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين الطرفين في أحد أسرع أسواق الألعاب نمواً في العالم.

وقع الاتفاقية الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، وويليام هو، المدير العام للتنمية البيئية والعمليات في الشرق الأوسط وإفريقيا في مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين.

وقال الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان: «تُشكل هذه الشراكة مع متجر تطبيقات هواوي علامة فارقة في جهودنا الرامية إلى تعزيز منظومة الرياضات والألعاب الإلكترونية في الإمارات وخارجها، إن تضافر خبراتنا ومواردنا المشتركة سيُمكننا من تطوير فرص مبتكرة تسهم في تنمية المواهب المحلية وتعزيز التعاون العالمي ضمن هذه الصناعة الحيوية».