إقبال كبير على المشاركة في السباق المجتمعي للجري بالفجيرة

أكد اتحاد الإمارات للرياضة للجميع وجود إقبال واسع من جميع فئات المجتمع على المشاركة في سباق سيتي سنتر الفجيرة يوم 20 يوليو الجاري، بدعم وزارة الرياضة.

وقال سعيد العاجل، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، إن نجاح الفعالية السابقة في سيتي سنتر الزاهية بوجود 450 مشاركاً ومشاركة، يؤكد التفاعل المجتمعي الواسع مع المبادرات الرياضية.

والتعاون المثمر مع مجلس الشارقة الرياضي، انطلاقاً من أهمية استدامة النشاط الرياضي، وتحفيز جميع أفراد المجتمع على ممارسة الأنشطة الرياضية.

وأثنى العاجل على الدعم والاهتمام من وزارة الرياضة، وحرصها على المساهمة الفاعلة في الأنشطة والبرامج المجتمعية، بما يرسخ دورها الاستراتيجي في نجاح المبادرات المجتمعية، بالإضافة إلى التعاون مع الاتحادات والمجالس الرياضية في مختلف أنحاء الدولة مع المبادرات الرياضية.

وأشار إلى استمرار سباقات الجري خلال الفترة المقبلة بكل من سيتي سنتر عجمان يوم 27 يوليو، وسباق جري المنارة يوم 3 أغسطس في رأس الخيمة، وسباق صحارى مول بالشارقة يوم 17 أغسطس، وسباق جري إرادة في سيتي سنتر مردف بدبي يوم 18 أكتوبر.