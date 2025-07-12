«سمحة» تحلّق بناموس الإيذاع في مهرجان العين للهجن

وحققت «سمحة» أفضل توقيت في المنافسات التي أقيمت أمس بزمن قدره 6:08:14 دقائق، في حين فاز «المحيط» لمبارك حمد بن محسن الفلاحي بناموس الشوط الثاني للقعدان بزمن 6:15:59 دقائق.
وفاز «دليل» لمطر بن حمد عميرة الشامسي بالشوط الخامس بزمن 6:19:15 دقائق، وحصدت «حشمة» لمحمد سالم علي الدرعي ناموس الشوط السادس بزمن 6:24:50 دقائق.
وفي الشوط التاسع، تفوقت «شواهين» لسالم راشد سالم بالحبالة الكتبي بزمن 6:21:32 دقائق، وحققت «عجايب» لعبدالله صالح بن طرشوم العامري المركز الأول في الشوط العاشر بزمن 6:27:27 دقائق.
و«القدرة» لأحمد غانم بن علي المنصوري، و«كفو» لمبارك عوض بالكيلة العامري، و«سيوف» لعامر عبدالله بن محيروم المحرمي، و«الواعي» لسالم بالرملي بن محمد العامري، و«مسراح» لعيد راشد بن سعيد المنصوري.
و«هملول» لسعيد عبيد بن ربيع الرميثي، و«الذيبة» لمحمد سعيد بن راشد الرميثي، و«شاهين» لسالم علي بن خميس الدرعي، و«شواهين» لراشد سيف بن خلفان المنصوري، و«شاهين» لأحمد محمد بن مطر الخيلي.