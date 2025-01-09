بناء الأجسام.. نجاحات متميزة وخطوات نحو مستقبل مشرق



وصف اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية الموسم الرياضي 2024 بالاستثنائي وذلك تزامناً مع المكاسب الرياضية المبهرة التي حققتها أسرة بناء الأجسام الإماراتية في كافة الجوانب.

وبارك الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة الاتحاد للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة النجاحات المتحققة، مؤكداً أن العمل باستشراف المستقبل والاستدامة الرياضية والتمكين أسهم بشكل فاعل في تعزيز دور اتحاد بناء الأجسام بدعم الرياضة المجتمعية والتعاون مع الجهات الرياضية الحكومية للمساهمة في تعزيز ممارسة الرياضة كأسلوب مثالي للحياة وأيضاً لنشر ثقافة ممارسة الرياضات التي يشرف عليها الاتحاد وهي بناء الأجسام والقوة البدنية واللياقة البدنية ومصارعة الذراعين وشد الحبل، مثمناً جهود كوادر اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية والتي قادت إلى تحقيق مكاسب وإنجازات رياضية مميزة عديدة.

ونجح لاعبو المنتخبات الوطنية العام الماضي من إحراز 112 ميدالية ملونة منها 87 في بناء الأجسام و22 في القوة البدنية والفوز بالمراكز الأولى في بطولات اللياقة البدنية التي أقيمت في الإمارات مع الحصول على 3 ميداليات في مصارعة الذراعين.

وحقق المنتخب مشاركة تاريخية في كأس العالم لبناء الأجسام في اليابان بنيل 7 ذهبيات تاريخية وفضية وستة برونزيات.

بينما في القوة البدنية تمكن لاعب المنتخب الوطني فيصل الغيص الزعابي من نيل فضية بطولة العالم التي أقيمت في جنوب أفريقيا وتمكن محمد الحميدي من نيل الميدالية البرونزية.

وعلى مستوى المناصب الدولية والتقييمات العالية واصل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد دورهم الاستراتيجي في تقديم خبرتهم في الاتحادات الدولية والآسيوية، وتم تعيين محمد شاهين الحوسني عضو مجلس إدارة الاتحاد نائباً لرئيس اللجنة الفنية في الاتحاد الدولي لبناء الأجسام.