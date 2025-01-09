سباق زايد الخيري ينطلق في فلوريدا 18 يناير

أعلنت اللجنة المنظمة العليا لسباق زايد الخيري، اليوم، إقامة النسخة الـ 17 من سباق زايد الخيري في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية يوم 18 يناير الجاري، وستخصص عائداته إلى المؤسسة الوطنية للكلى في فلوريدا، وذلك بالتنسيق مع سفارة دولة الإمارات في واشنطن.

وأكد الفريق الركن / م/ محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة المنظمة للسباق، أن الترتيبات جارية بالتعاون مع اللجنة المنظمة العليا وسفارة الدولة في واشنطن والشركاء والداعمين بالدولة، لافتا إلى أن السباق الذي انطلق في أبوظبي عام 2001، وانتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية في 2005، ثم إلى جمهورية مصر العربية في 2014، ويقام كل عام أصبح حدثا سنويا ينتظره الجميع، ليفيض بالخير على كل مكان يصل إليه، ويخفف آلام المرضى ويدعم المشاريع والمستشفيات والأبحاث الطبية، وفقا لنهج المؤسس وباني نهضة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، “طيب الله ثراه”.

وقال إن بعثة اللجنة العليا المنظمة للسباق ستصل إلى مدينة ميامي يوم 16 يناير الجاري، وتعقد اجتماعا في اليوم نفسه مع مؤسسة الكلى الوطنية في ولاية فلوريدا، ثم تزور إحدى المستشفيات في اليوم التالي، على أن يقام السباق في " ريجاتا بارك" يوم 18 يناير الجاري.

وأضاف الكعبي أن سباق زايد الخيري يعد تجسيداً حقيقياً للقيم التي زرعها في الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ، “رحمه الله”، من عطاء وإنسانية، وهذا العام كان مميزاً في أبوظبي وجمهورية مصر العربية، وهو جسر من جسور الخير يمتد بين الإمارات ودول العالم، ونهر من العطاء يواصل تعزيز قيم الوحدة والتكافل.

وأشار إلى أن السباق يظل واحداً من أبرز الفعاليات التي تدعم العمل الخيري في الإمارات ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، لافتا إلى أن جمع التبرعات لصالح المؤسسة الوطنية للكلى في ولاية فلوريدا يعكس الإرث الكبير لهذا السباق.

وشهد الموسم الحالي إقامة سباق زايد الخيري في أبوظبي يوم 23 نوفمبر الماضي في نسخته الـ 23 برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ، بمشاركة ما يزيد عن 12 ألف متسابق من مختلف الجنسيات وتم تخصيص عائداته إلى الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد، ثم انتقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة في نسخته التاسعة وأقيم يوم 27 ديسمبر 2024 تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وشارك فيه أكثر من 50 ألف متسابق، وتم تخصيص عائداته إلى مستشفى سرطان الأطفال" 57357" بالقاهرة.