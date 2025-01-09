«أراضي دبي» و6 شركات عقارية ترعى بطولات فزّاع الدولية لأصحاب الهمم 2025

كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع نادي دبي لأصحاب الهمم ومجلس دبي الرياضي، عن إطلاق «تحالف عقاري» يضم 6 شركات عقارية لدعم ورعاية «بطولات فزّاع الدولية لأصحاب الهمم 2025»، التي تنطلق 10 فبراير المقبل، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم في دبي.

ويضم التحالف العقاري إلى جانب أراضي دبي كلاً من الراعي الاستراتيجي شركة «إتش آر إي للتطوير العقاري»، والرعاة الماسيين «إلينغتون العقارية»، و«بيوند العقارية»، و«بريسكوت العقارية»، و«عزيزي للتطوير العقاري»، إضافة إلى «أرستا» الراعي الذهبي، ويأتي ذلك في إطار حرص أراضي دبي على تقديم نموذج إيجابي لدور القطاع العقاري الخاص في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.

تم الإعلان عن تفاصيل الرعاية الجديدة لبطولات فزاع الدولية في موسمها الجديد خلال مؤتمر صحافي عُقد في مقر دائرة الأراضي والأملاك، الشريك الاستراتيجي للحدث، بحضور المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وثاني جمعة بالرقاد، رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، وماجد العصيمي، مدير بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، إلى جانب ممثلي الجهات الراعية والشريكة وعدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات من أراضي دبي.

وتشمل النسخة الجديدة من «بطولات فزاع الدولية» ثلاث بطولات رياضية كبرى، هي: بطولة فزاع الدولية السادسة عشرة لألعاب القوى، الجائزة الكبرى، بمشاركة 1000 لاعب ولاعبة، وبطولة فزّاع الدولية السادسة عشرة للريشة الطائرة بمشاركة 300 لاعب ولاعبة، وبطولة فزاع الدولية التاسعة للقوس والسهم بمشاركة 300 لاعب ولاعبة.

وتسعى دبي من خلال هذه البطولات إلى ترسيخ مكانتها مدينة صديقة لأصحاب الهمم، وتقدم لهم كل الإمكانات لتحقيق النجاح والإبداع.

دعم متواصل

وأثنى المتحدثون خلال المؤتمر على الاهتمام الكبير الذي يوليه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم لرياضة أصحاب الهمم من خلال رعايته لهذه البطولة، الأمر الذي يؤكد التزام القيادة الرشيدة بتعزيز مكانة دبي وجهة رياضية وإنسانية لأصحاب الهمم، كما أشادوا بالنجاحات المتوالية التي حققتها البطولة.

وأكد مروان أحمد بن غليطة أن الإعلان عن التحالف العقاري لدعم بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم 2025 يعكس رؤية الدائرة لتعزيز دور القطاع الخاص كشريك محوري في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، مشيراً إلى أن الإمارات حاضنة للعالم وللفعاليات الرياضية دائماً، وقال: «نحن نؤمن بأن التعاون بين القطاعين العام والخاص يشكل ركيزة أساسية لتكريس قيم الدمج والتمكين في مجتمعنا، ويبرز أهمية تكاتف الجهود لدعم أصحاب الهمم، الذين يشكلون جزءاً لا يتجزأ من مسيرة البناء والتطوير».

وأضاف: «نشكر جميع الشركات العقارية المشاركة في هذا التحالف على التزامها الراسخ بمسؤوليتها المجتمعية، وعلى دورها الفاعل في دعم هذه البطولة العالمية التي باتت منصة ريادية تجمع الرياضيين من مختلف أنحاء العالم. ويعد هذا التعاون مؤشراً على مدى وعي القطاع الخاص بأهمية دعم المبادرات التي تعزز مكانة دبي مدينة صديقة لأصحاب الهمم، ووجهة رياضية وإنسانية رائدة على المستوى الدولي.

وسنواصل في دائرة الأراضي والأملاك العمل على تعزيز هذه الشراكات الاستراتيجية، وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتحقيق النجاح لهذه الفعالية المهمة، بما يعكس التزامنا بمسيرة دبي في الريادة والتميز».

من جانبه، وجّه ثاني جمعة بالرقاد الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، على رعايته ودعمه لبطولات فزاع، ما جعلها واحدة من أهم بطولات أصحاب الهمم في العالم وعلامة فارقة محققة العديد من المكاسب للمشاركين خلال نسخها المختلفة، وإلى مروان بن غليطة على هذه الشراكة الاستراتيجية، وإلى الرعاة، الشريك الأصيل في هذه النجاحات على مبادراتهم المختلفة.

وقال: «هيأت الإمارات البنية التحتية لأصحاب الهمم، حيث يحرص أبطال العالم من مختلف القارات على الوجود في جميع أحداثها الرياضية، وليس هذا بغريب بعد أن باتت «فزاع» أداة لتعزيز وعي المجتمع بضرورة التكافل بين جميع أفراده عبر الرياضة، وقدمت نموذجاً عالمياً في العطاء وأسهمت في إعلاء شأن الدولة على المستويين الرياضي والإنساني».

ووجّه ماجد العصيمي الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على رعايته للحدث ودعمه المتواصل، مشيراً إلى أن كلمات سموه المحفزة منحت اللجنة المنظمة الإرادة والهمة العالية للوصول ببطولات فزاع إلى آفاق النجاح.

وقال وسام بريدي، الرئيس التنفيذي لـ«إتش آر آي» للتطوير العقاري: «يشرفنا أن نكون الشريك الاستراتيجي لبطولة فزاع الدولية، ما يعزز مهمتنا في البناء الهادف لترك أثر إيجابي في المجتمع.