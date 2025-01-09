إثارة في الأشواط التأهيلية لـ«بطولة فزاع للهدد»

انطلقت الأشواط التأهيلية لبطولة فزاع للهدد، التابعة لإدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في منطقة «العشوش» على طريق دبي العين.

وجاءت الأشواط التأهيلية مليئة بالندية والمنافسة.

وشهدت الأشواط التأهيلية التي تستمر حتى 17 يناير الجاري، مشاركة أكثر من 750 طيراً. وقال راشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث: إن البطولة تمثل إضافة مهمة لرياضات الصيد وسباقات الصقور في الدولة، وتعكس اهتمامنا بالموروث المحلي المرتبط بأجدادنا، وأضاف إن البطولة تشهد مشاركة واسعة من مختلف إمارات الدولة، وهو ما يعكس الشغف الكبير بهذه الرياضة.

وأشار مدير إدارة بطولات فزاع، إلى أن الهدف من مثل هذه البطولات المرتبطة برياضة الصيد بالصقور، هو الحفاظ على التراث الثقافي الإماراتي وتعزيزه. وتعتمد بطولة الهدد على التحدي بين الصقر والحمام الزاجل، حيث يجب على الصقر إثبات سرعته ودقته في صيد الحمام ضمن زمن محدد.