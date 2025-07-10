منتخب الناشئين إلى تايلاند للمشاركة في آسيوية الطائرة

غادرت بعثة منتخبنا الوطني للناشئين للطائرة، فجر أمس، متجهة إلى العاصمة التايلاندية بانكوك، وذلك للمشاركة في البطولة الآسيوية الثانية للذكور تحت 16 عاماً بداية من غد إلى 19 يوليو الجاري، وبعدما أنهى الفريق استعداداته المكثفة التي استمرت لمدة شهر ونصف، حيث يضم المنتخب لاعبين من مواليد عامي 2010 و2011.

وقال إبراهيم المناعي المدير الفني لمنتخبنا الوطني، إن فترة الإعداد ركزت على رفع اللياقة البدنية وتطوير المهارات الفنية للاعبين، مشيراً إلى أن الفريق يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الأهداف المرجوة.

وأكد على أن المستوى الفني والبدني للاعبين يدعو للتفاؤل لتكوين منتخب وطني ينافس على البطولات في الأعوام القادمة بعد اكتسابهم خبرة المشاركات، حيث تعتبر هذه البطولة أول مشاركة خارجية لهذا الجيل من اللاعبين.

ويذكر أن منتخبنا يستهل مشواره في البطولة بمواجهة منتخب أوزبكستان في الثانية عشرة من ظهر غد، بتوقيت الإمارات.

من ناحية أخرى، يعقد اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، اجتماعاً طارئاً للجمعية العمومية غير العادية للاتحاد في الساعة الخامسة من مساء بعد غد، بقاعة الاجتماعات بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية، وذلك لمناقشة واعتماد النظام الأساسي المعدل للاتحاد.