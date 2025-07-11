بطل الإمارات في المشي يتوج مسيرته بدكتوراه «الذكاء الاصطناعي»

نال أيوب سرواش، بطل الإمارات والعرب في سباقات المشي وصاحب الأرقام القياسية في ألعاب القوى، شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال من كلية كليرمونت الفرنسية. وجاءت أطروحة الدكتوراه بعنوان: «تحويل التوظيف وتخطيط القوى العاملة باستخدام الذكاء الاصطناعي»، لتعكس رؤية بحثية مواكبة لأحدث التحولات في مجال الإدارة الرقمية والموارد البشرية.

ويمثل هذا الإنجاز إضافة جديدة لمسيرة سرواش المهنية، حيث يشغل منصباً في قطاع التفتيش الجمركي بجمارك دبي، ونجح في التوفيق بين العمل والدراسة العليا، معرباً عن تقديره لدعم الدائرة، وموجهاً شكره للدكتور عبدالله بوسناد، المدير العام لجمارك دبي، على دعمه وتشجيعه المستمر.