15 بطولة في الموسم الجديد لاتحاد الشطرنج

ينظم اتحاد الإمارات للشطرنج 15 بطولة محلية، خلال عام 2025، والتي تنطلق ببطولة الإمارات الفردية للشطرنج الخاطف للناشئين والناشئات تحت 16 سنة، وبطولة الإمارات الفردية للشطرنج الخاطف المفتوحة والإناث يوم 18 و19 يناير الجاري في ضيافة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية.

واستحدث الاتحاد هذا الموسم بطولة النخبة، وهي بطولة فردية مفتوحة لجميع الجنسيات، وكأس التميز للناشئين تحت 16 سنة، والتي يسمح فيها بمشاركة جميع الجنسيات.

وأشاد تريم مطر تريم، رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج بالإنجازات، التي حققتها لعبة الأذكياء خلال عام 2024، مؤكداً أن الحصاد كان وفيراً، بالإضافة إلى تحقيق مكاسب كثيرة على المستوى الفني والإداري والتنظيمي، من خلال استضافة البطولات على أرض الدولة.

وقال رئيس الاتحاد: «عام 2024 حققنا فيه الكثير من الطموحات خاصة فيما يتعلق بمشروع المدارس، الذي يمثل الحلم الأكبر للعبة في المستقبل، ونجحنا في تحقيق قفزات كبيرة، بعدما تقدمت 53 مدرسة بطلب إشهار أندية للعبة، بجانب تنظيم عدد من الدورات لمعلمي الشطرنج في المدارس، بالتعاون مع وزارة الرياضة، ووزارة التربية والتعليم واتحاد الرياضة المدرسية والجامعية، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، ونواصل العمل في هذا المشروع الكبير خلال عام 2025، ونأمل أن نحقق قفزات جديدة».

وأضاف: «كان هناك تعاون مع عدد من الجهات، منها مكتبة محمد بن راشد، التي نظمنا معها احتفالية اليوم العالمي للشطرنج، ويوم الشطرنج والقراءة ضمن الفعاليات، التي نسعى من خلالها إلى نشر اللعبة، وأيضاً نتعاون مع المدارس والمؤسسات الحكومية والخاصة والجاليات».

ونوه بأن الاتحاد تعاقد مع المدرب العالمي الأستاذ الدولي الكبير الأرميني، فلاديمير أكوبيان، لتدريب منتخب الرجال، ونجح أبطال الإمارات في تحقيق 10 ميداليات ملونة، منها ثلاث ميداليات ذهبية، وقبلها حقق أبطال الإمارات 6 ميداليات ملونة، منها ذهبيتان، وتصدر الأبطال الترتيب العام للبطولة العربية، التي أقيمت بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بالإضافة إلى حصول روضة السركال على لقب أستاذة دولية كبيرة، وهو اللقب الأول في تاريخ شطرنج الإمارات على مستوى السيدات، كما حققنا 21 ميدالية، منها 10 ذهبيات في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب.