"الاتحاد الرياضي الكويتي": سيتم تنظيم بطولات مشتركة مع الإمارات

أكد فيصل عبد الله المقصيد رئيس الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي في دولة الكويت، أن الاتحاد بصدد تنظيم بطولات رياضية مشتركة مع الاتحاد الإماراتي للرياضة المدرسية والجامعية خلال العام 2025، والتعاون في العديد من المجالات الرياضية الأخرى.

وقال المقصيد، بمناسبة الترتيبات الجارية لبلورة الأفكار الخاصة بالبطولات المدرسية، إن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التنسيق واستعراض أوجه التعاون وتبادل الخبرات، وتوحيد الجهود التي تسهم في إنجاز البرامج والمسرعات الداعمة لاستدامة الأنشطة وتبني البرامج الرياضية، وفق أفضل الممارسات، بما يحقق الأهداف المرجوة في اكتشاف المواهب، وتمكين الطلبة من القدرات والمهارات التنافسية.

وتوجه بالشكر والتقدير إلى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة، على جهوده الكبيرة في دعم الفعاليات والبرامج الرياضية، وتنظيم البرامج الرياضية للارتقاء بالرياضة المدرسية في دولة الإمارات.

وأعلن المقصيد أن اللقاء الذي جمعه مع علي مسري الظاهري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للجامعات والمدير التنفيذي للاتحاد العربي للرياضة الجامعية، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، في الكويت أخيراً، استعرض التعاون في تنفيذ البرامج الرياضية المدرسية والجامعية، والتنسيق المشترك، بما يسهم في تحقيق الأهداف المعلنة طبقا لإستراتيجية الاتحاد الكويتي " مواهبنا في مدارسنا " 2021 – 2026، آملا في تعميمها على جميع الاتحادات الخليجية.