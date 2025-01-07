بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد تنطلق 10 الجاري

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، تقام منافسات بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد في الفترة من 10 إلى 12 يناير 2025، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، ومجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، وتنطلق من ثلاثة مواقع رئيسية هي: المرفأ، وكورنيش أبوظبي، وجزيرة دلما.

جاء الإعلان عن تفاصيل البطولة في مؤتمر صحفي أقيم في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بحضور عدد من القيادات الرياضية، وممثلي الوسائل الإعلامية، وممثلي الجهات المنظمة والراعية والداعمة للحدث المرتقب. وتشهد بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد مشاركة واسعة من الصيادين المحترفين والهواة من فئتي الرجال والسيدات، الذين يتنافسون على جوائز مالية إجمالية تبلغ مليوناً و168 ألف درهم، موزعة على أول 60 مركزاً، إلى جانب جوائز يومية تهدف إلى تحفيز المشاركين وتعزيز المنافسة. وتعد البطولة منصة مثالية للاحتفاء بالتقاليد الإماراتية العريقة، وإبراز القيم التراثية والرياضية للصيد البحري، مما يجعلها تجربة استثنائية للصيادين والمشاركين.