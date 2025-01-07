كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور الجمعة

أعلن نادي أبوظبي للصقارين، أن منافسات النسخة الـ12 من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور، ستنطلق الجمعة المقبلة بمنطقة الفلاح بالعاصمة أبوظبي، وتستمر حتى 27 يناير الجاري. وقالت اللجنة المنظمة: إن المنافسات ستبدأ بأشواط الخليجيين فئة الجير للحر والشاهين.

وتنطلق منافسات العامة الملاك يوم 13 الجاري بأشواط الجير تبع للحر، والجرناس، ثم تقام يوم 14 الجاري منافسات الجير شاهين، ثم الجير قرموشة والجير، وتستمر أشواط العامة الملاك لثلاثة أيام.

وتبدأ أشواط العامة (المفتوح) في السابع عشر من الشهر الجاري بأشواط الجير تبع فرخ وجرناس وتستمر لأربعة أيام على أن تختتم في العشرين من يناير. وخصصت اللجنة المنظمة للبطولة يوم الحادي والعشرين من الشهر لأشواط معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، وأربعة أيام لفئة العامة الهواة للسيدات.

أما يوم السادس والعشرين من يناير فتم تخصيصه من جانب اللجنة المنظمة لأصحاب الهمم والناشئين. وتختتم منافسات النسخة الثانية عشرة من كأس رئيس الدولة يوم 27 يناير الجاري بإقامة النهائيات لفئات العامة المفتوح للفرخ، والعامة الملاك للفرخ، والعامة المفتوح للجرناس، والعامة الملاك للجرناس.