تتويج الفائزين في أقوى منافسات «فزاع للصيد بالصقور»

أسدلت المنافسات على أشواط «الشيوخ» في بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسية «التلواح»، بعد منافسات جاءت قوية وسط مشاركة لنخبة الفرق. وأقيمت البطولة في المقر الجديد لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في منطقة الهباب بدبي، بتنظيم من إدارة بطولات فزاع. وجاء ختام منافسات «الشيوخ» مليئاً بالنديّة والمنافسة، مع ارتفاع مستوى الفرق والصقارين المشاركين، وتحليق نخبة الصقور في سماء المنافسات من أجل تحقيق أفضل الأزمنة للتفوق في الحدث البارز على صعيد هذه الرياضة التراثية العريقة.

وشهدت أشواط بيور جير، اقتناص فريق «النيف» للمركزين الأول والثاني في شوط رمز فرخ، بواسطة الطير «جيّاش»، والطير «ان اف 17» على التوالي، فيما ذهب المركز الثالث لفريق «اف 3» بالطير «كي ام 33».

وتفوق في شوط الرمز بيور جير جرناس، فريق «إف 3 اس» بالطير «بي 64» بزمن 16.0127 ثانية، أما المركز الثاني فذهب إلى فريق «اف3» وبفارق أجزاء من الألف بالثانية وذلك بالطير «12» بزمن 16.0129 ثانية، وعاد فريق «إف 3 اس» ليحقق المركز الثالث بالطير «بي 11» بـ16.260 ثانية.

وعاد فريق «النيف» ليكسب رمز شوط القرموشة فرخ، بتحقيقه المركز الأول والثاني بالطير «زمردة» بزمن 16.374 ثانية، وبالطير «ام جي 1» بـ16.775 ثانية، ثم فريق «إف3 ار» بالطير «جي 18» بـ16.854 ثانية.

كما حصل فريق «إف3 اس» على رمز شوط قرموشة جرناس بالطير «عوايد» بزمن 16.000 ثانية، يليه فريق «إف3» بالطير «مزنة» بـ16.106 ثانية، ثم «إم7» بالطير «جي 96» بـ16.186 ثانية.

وفي ختام المنافسات توّج كل من راشد حارب الخاصوني مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ودميثان بن سويدان رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الفرق الحاصلة على المراكز الأولى، والتقاط الصور التذكارية، بحضور راشد بن مرخان نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

تطور مستمر

واعتبر الصقار سهيل الكندي من فريق «إف3 اس»، أن البطولة في مكان إقامتها الجديد، وما يمتلكه من إمكانيات وتجهيزات، وخصوصاً تنوّع اتجاهات «الأسنحة» تضعها في حالة من التطور المستمر، فهي تقدّم في كل موسم أرقاماً قياسية جديدة، الأمر الذي يدل على أن رياضة الصقارة في السكة الصحيحة وضمن نسق تصاعدي، وجميع الفرق تسعى لتحقيق أفضل النتائج، بعد موسم طويل من التحضير والتدريب، واختيار الطيور المناسبة لكل بطولة وشوط.