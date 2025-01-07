410 متسابقين في بطولة «دلما مارين» لصيد الشعري

اختتمت أول من أمس بطولة «دلما مارين» لصيد الشعري للشباب التي نظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بمشاركة أكثر من 410 متسابقين من داخل الدولة وخارجها.

وشهد حفل الختام توزيع الجوائز على 200 مشارك من أصحاب الإنجازات المتميزة، بحضور عدد من المسؤولين.

وفاز المتسابق عبد العزيز الصريدي بالمركز الأول بوزن وقدره 4 كجم، وجاء ثانياً سعيد مصبح الصريدي بوزن 3.90 كجم، وثالثاً سعيد مصبح الصريدي بوزن 3.17 كجم.

وقال سيف سيف السويدي، رئيس لجنة السباقات والأحداث الرياضية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية: إن النجاح الذي حققته البطولة يعكس التزام النادي بتنظيم فعاليات رياضية مميزة تعزز من مكانة الرياضات البحرية في الدولة، لاسيما أن مشاركة 410 متسابقين تعكس أهمية الحدث، وقوته.