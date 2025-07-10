أصدرت وزارة الرياضة قراراً بإعادة تشكيل مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي، وضم المجلس الجديد نخبة من الشخصيات الوطنية ذات الخبرة والكفاءة في الشأن الرياضي والإداري، برئاسة غانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، وعضوية كل من محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، وفارس المطوع، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، وصفا تريم، المدير التنفيذي للجنة الإمارات لرياضة النخبة والمستوى العالي، والدكتور زياد صالح، خبير التأهيل الرياضي.

وأعرب غانم مبارك الهاجري عن اعتزازه الكبير بانضمام هذه النخبة من الكفاءات الوطنية لقيادة المركز في هذه المرحلة المهمة من مسيرته. وقال: «إن إعادة تشكيل مجلس إدارة مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي يمثل لحظة مفصلية جديدة في مسيرة المركز، نطمح من خلالها إلى تجسيد رؤى وتوجهات القيادة الرشيدة في دعم وتطوير الرياضة الإماراتية والوصول بها إلى أعلى درجات التميز عالمياً، خاصة في مجالي التأهيل والطب الرياضي».