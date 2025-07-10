عالم دبي للرياضة.. دورة جديدة مليئة بالتشويق والأنشطة في أغسطس

ينطلق عالم دبي للرياضة، أكبر وجهة داخلية للرياضة واللياقة البدنية في المنطقة في دورة خاصة خلال شهر أغسطس تتميز بمجموعة من الرياضات الأكثر شعبية، إضافة إلى العديد من التحديات الجديدة والمشوقة والتجارب التي لا تُنسى. ويُنظم مركز دبي التجاري العالمي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي دورة عام 2025 على مساحة تزيد على 25 ألف متر مربع تضم أكثر من 40 ملعباً، خلال الفترة من 3 أغسطس حتى 2 سبتمبر، وتقام الفعاليات يومياً من الساعة 8 صباحاً حتى منتصف الليل.

توفر دورة عام 2025 من عالم دبي للرياضة مرافق متطورة لمجموعة متميزة من الرياضات تشمل: كرة الريشة، وكرة السلة، والكريكيت، وكرة القدم، والبادل، والتنس، وتنس الطاولة، والكرة الطائرة، وكرة البيكل. وفي هذا الموسم أيضاً يعيد عالم دبي للرياضة صالة الألعاب الرياضية المجانية المفتوحة والمجهزة بالكامل والتي تضم أجهزة تمارين الكارديو المتطورة وأدوات التمرين الحديثة ومناطق تعزيز القوة.

الأطفال

ويضم عالم دبي للرياضة أيضاً عالم دبي للأطفال والذي يشتمل على منزلقات عملاقة ومسارات للسباقات، إضافة إلى المناطق المخصصة لألعاب الآركيد الكلاسيكية، ما يساعد الآباء والأمهات على المشاركة في الأنشطة الرياضية المفضلة لديهم فيما يستمتع أطفالهم بالمرح واللعب تحت إشراف المتخصصين.

وتشهد نسخة هذا العام من عالم دبي للرياضة 2025 تنظيم أول سباق نصف ماراثون يقام داخل القاعات المكيفة، والذي تتاح المشاركة فيه للزوار من جميع الجنسيات والمستويات البدنية، وينطلق السباق يوم الافتتاح الأحد 3 أغسطس. ويقدم الحدث للمشاركين تجربة فريدة من نوعها مع تقنيات متطورة لحساب زمن السباق، إضافة لتوفر مناطق للجمهور لتشجيع العدّائين.

كما يتضمن جديد دورة هذا العالم تنظيم الدوري الصيفي لعالم دبي للرياضة الذي يقام يوم 23 أغسطس بعد عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، ويجمع الدوري أفضل فرق الشركات في دولة الإمارات للمشاركة في منافسات رياضية تتميز بالمباريات القوية والروح الحماسية. ويقدم عالم دبي للرياضة، المُصمّم خصيصاً لسكان دبي وزوارها خلال فصل الصيف، برامج رياضية عالية الجودة وفعّالة على مدار شهر كامل. ويواصل عالم دبي للرياضة رعاية الجيل القادم من الرياضيين بالتعاون مع أكثر من تسع أكاديميات رياضية مرموقة تقدم تدريباً عالمياً رفيع المستوى، بما في ذلك أكاديمية غالاكسي لكرة القدم، ومدربون من أكاديمية تال لكرة السلة. ويمكن للراغبين في المشاركة حجز جلسات التدريب التي تقدمها الأكاديميات أو حجز الملاعب وأنشطة الأطفال بسهولة عبر تطبيق عالم دبي للرياضة مع ميزة التحقق الفوري من توفر الملاعب وتسجيل الوصول عبر رمز الاستجابة السريعة.

فعالية

وتعليقاً على نسخة 2025 من «عالم دبي للرياضة»، قال سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: «أصبح عالم دبي للرياضة من أبرز وأهم فعاليات اللياقة البدنية المجتمعية في أجندة دبي السنوية، إذ يشجع مختلف أفراد المجتمع على تبنّي نمط حياة نشط، ويوفر فرصاً قيّمة للتفاعل الاجتماعي خلال فصل الصيف، مما يسهم في تعزيز جودة حياة سكان المدينة وزوارها».

وأضاف: «يسعدنا مواصلة التعاون المثمر مع مركز دبي التجاري العالمي لتقديم نسخة شهر أغسطس من هذا الحدث، التي توفر تجارب رياضية استثنائية لعشاق اللياقة البدنية في دبي، من المقيمين والزوار، على اختلاف أعمارهم وقدراتهم البدنية، ومن جميع الجنسيات».

وأشار سعيد حارب: «تتميز هذه الدورة بإطلاق فعاليات جديدة تسهم في ترسيخ الترابط المجتمعي، إذ تجمع مشاركين من أكثر من 200 جنسية يعيشون في دبي، في أجواء رياضية تسودها الروح الإيجابية والتنوع الثقافي.

وأكد حارب: يُعد (عالم دبي للرياضة) نموذجاً رائداً لدمج جميع فئات المجتمع في الأنشطة الرياضية، حيث تم تنظيم فعاليات مخصصة لمهندسي النظافة في بلدية دبي، وعمّال توصيل الطلبات، وكبار المواطنين أعضاء نادي ذخر، وموظفي مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بما يعكس حرص دبي على جعل الرياضة أسلوب حياة متاحاً للجميع، دون استثناء.

من جانبه، قال ماهر عبد الكريم جلفار، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي: يسرنا انطلاق العد التنازلي لعودة عالم دبي للرياضة بدورة جديدة في أغسطس، بما يعكس التزامنا المتواصل تجاه المجتمع الرياضي في دبي. وتتميز دورة هذا العام بفعاليات أكثر تنوعاً وتشويقاً، وتُقام في توقيت مثالي لسكان دبي وعائلاتهم خلال موسم العطلة الصيفية. وتهدف هذه الدورة إلى تقديم تجربة رياضية متكاملة للجميع، مع إطلاق فعاليات جديدة مثل أول سباق نصف ماراثون داخلي، وصالة اللياقة البدنية المجانية.