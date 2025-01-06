دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية.. ريادة وتميز في دعم المرأة

حققت دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، رحلة حافلة بالتميز والنجاحات منذ انطلاقتها في 2012، وتقام سنوياً تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وباتت واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية التي تهتم برياضة المرأة.

وانطلقت الدورة في عام 2012 بمشاركة 166 لاعبة في 6 ألعاب وشهدت تطوراً ملحوظاً في أعداد المشاركات من دورة إلى أخرى، حيث سجلت في 2023 مشاركة قياسية بلغت 1650 لاعبة، وبلغ عدد اللاعبات المشاركات في 12 دورة ما يقرب من 10 آلاف لاعبة من مختلف الجنسيات، ما يعكس دورها في دعم مسيرة الرياضة النسائية في دبي واستقطاب المواهب، ونشر الثقافة والوعي بأهمية الرياضة للمرأة كعامل أساسي في استدامة الصحة، وهي تواصل رحلة التميز بخطى ثابتة وتستقطب المزيد من الاهتمام لما تقدمه من برامج ومبادرات متخصصة.

ويتضمن برنامج الدورة سنوياً بين 8 و10 ألعاب رياضية فردية وجماعية منها كرة السلة، والكرة الطائرة، والسباحة، وألعاب القوى، والبولينغ، والشطرنج، ورياضات اللياقة البدنية والدراجات الهوائية والريشة الطائرة.

رؤية

وأكدت حصة الكوس رئيس قسم رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي، مديرة الدورة، أن دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات تعكس رؤية حكومة دبي في دعم وتمكين المرأة في كافة المجالات ومنها الرياضة، وقالت: على مدى 12 عاماً أسهمت الدورة في استقطاب العديد من اللاعبات الموهوبات، وتشجيعهن على ممارسة الرياضة، سواء كمحترفات أو هاويات، كما أن المشاركة الواسعة من اللاعبات من مختلف الجنسيات دليل على أننا نسير في الطريق الصحيح وأن الأهداف التي وضعها المجلس تتحقق بزيادة قاعدة النساء الممارسات للرياضة والنشاط البدني والذي جاء من خلال زيادة الوعي بأهمية ممارسة الرياضة.

وأضافت: تهدف الدورة إلى توفير بيئة مناسبة للمرأة للمنافسة والتميز في الرياضة، ومن دورة إلى أخرى ترسخ مكانتها كمنصة رائدة في اكتشاف المواهب، وباتت علامة فارقة في مسيرة الرياضة النسائية في دبي بشكل خاص والإمارات بشكل عام.

وصرحت الكوس أن المشاركة الواسعة في الدورة تعكس زيادة وعي السيدات بأهمية الرياضة ودورها في الحفاظ على الصحة وهو أحد الأهداف الرئيسية التي أطلقت من أجلها هذه المبادرة الرائدة.

جهود

من جهتها، أشادت نورة الجسمي عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة بجهود حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، في دعم رياضة المرأة من خلال إطلاق العديد من المبادرات ومنها دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات، الحدث السنوي المميز الذي أسهم منذ انطلاقه قبل 12 عاماً في استقطاب العديد من اللاعبات الموهوبات في رياضات مختلفة، كما شكلت الدورة فرصة للعديد من الكوادر النسائية الوطنية لكسب خبرات كبيرة في مجال تنظيم الأحداث وتقديم الوجه المشرق للمرأة الإماراتية وقالت: «نحن في اتحاد الريشة الطائرة من الاتحادات الرياضية التي استفادت كثيراً من الدورة من خلال إدراج الريشة الطائرة ضمن برنامجها السنوي، ما يسهم في تحفيز العديد من اللاعبات على ممارسة هذه الرياضة وزيادة شعبيتها بين السيدات».

وأضافت لقد أثبتت الدورة نجاحها في اكتشاف المواهب، وباتت علامة فارقة في مسيرة الرياضة النسائية ورفع مستوى التنافس بين اللاعبات، وأسهمت في تعزيز شغفهن في الإبداع والتميز.

وقالت نسرين بن درويش رئيسة قسم النشاط الرياضي النسائي بنادي النصر والمشرفة على فرق بلدية دبي، أحد أبرز الفرق التي تنافس في الدورة، إنه بفضل الرؤية الملهمة لحرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، حققت رياضة المرأة قفزة نوعية في دبي، حيث حظيت الرياضة النسائية بدعم كبير من سموها، وباتت دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات منصة للإبداع والإنجازات والتألق.

اهتمام

وأكدت نسرين بن درويش أن الدورة تعكس الاهتمام الذي تحظى به رياضة المرأة في الإمارات، وأنها نجحت في تعزيز القيم الرياضية، والتعاون، والعمل الجماعي بين الفرق المشاركة.

وقالت سهام الرشيدي لاعبة منتخب الإمارات لألعاب القوى لأصحاب الهمم: نحظى بدعم واهتمام كبيرين من حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، ودائماً تحفزنا على التألق والنجاح، وهذا ليس غريباً عن سموها، وبفضلها نشعر بأهميتنا في المجتمع وندين لها بالعديد من الإنجازات التي حققناها، شكراً من القلب.

من جهتها، قالت العداءة المغربية لطيفة الصاروخ التي شاركت في 6 نسخ بدورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات، إن هذه المبادرة تشكل فرصة مثالية لإبراز موهبة المرأة في رياضات مختلفة، وقالت: ما يميز الدورة أنها شاملة ومتنوعة، وتلبي أذواقاً مختلفة، وهي بيئة محفزة على الـتألق، وبفضل التنظيم الرائع والمشاركة الواسعة أصبحت علامة مضية في رياضة المرأة.

أهداف الدورة

•دعم مسيرة «الرياضة النسائية» في دبي واستقطاب المواهب الرياضية النسائية لتحمل مسؤوليات رياضية قيادية.

•نشر الثقافة والوعي بأهمية «الرياضة للمرأة» كعامل أساسي في المحافظة على صحة جيدة.

•تعزيز الروابط وتنمية أواصر العلاقات بين الموظفات في مختلف المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

•تعزيز رؤية «مجلس دبي الرياضي» من أجل حياة سعيدة.