إندونيسيا بطلة العالم لـ«البنشاك» بأبوظبي

اختتمت، أول من أمس، فعاليات النسخة الـ 20 من بطولة العالم لـ«البنشاك سيلات»، إحدى أبرز مسابقات الفنون القتالية المختلطة، بالإضافة إلى النسخة الـ 6 من بطولة العالم لفئة الناشئين.

وأحرزت إندونيسيا المركز الأول في جميع الفئات، بحصولها على 11 ميدالية ذهبية، و7 فضيات، و5 برونزيات.

وأقيمت البطولة بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، بمشاركة أكثر من 1100 رياضي، بإشراف الاتحاد الدولي لرياضة البنشاك سيلات، بالتعاون مع وزارة الرياضة، واتحاد الإمارات للرياضة للجميع، ومجلس أبوظبي الرياضي، وسفارة جمهورية إندونيسيا لدى الدولة.

وسلم معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، جائزة «البطل العام» للنسخة الخامسة من بطولة العالم للبنشاك سيلات للناشئين إلى الفريق الإندونيسي الفائز، كما قدم معالي سوجيونو، وزير الخارجية الإندونيسي، جائزة «البطل العام» للنسخة الـ 20 للفريق الإندونيسي.

وتم تكريم الفائزين بحضور حسين باقيس، سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة، وسعيد علي العاجل، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، ومحمد صدري، نائب رئيس اللجنة المنظمة.