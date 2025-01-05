«أكاديمية IFBB دبي» تدشن 2025 بدورة التغذية الأساسية



دشنت أكاديمية IFBB الدولية للياقة البدنية وبناء الأجسام بدبي، مساء أمس، منهاجها للعام 2025، من خلال دورة التغذية الأساسية للرياضيين والتي أقيمت في فندق الخوري كورتيارد في دبي، بحضور العقيد «م» عبد الكريم محمد سعيد رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، والدكتور وسام عبد الكريم مسؤول الشؤون القانونية والتي استمرت ليومين، قدم الدورة المهندس وليد عبد الكريم مدير الأكاديمية المحاضر الدولي، وبسمة صلاح العامري المحاضرة الدولية أخصائية التغذية، وبمشاركة رياضيين من الإمارات ومختلف دول العالم.

وتضمنت الدورة العناصر الغذائية والتوازن الغذائي، وعمليات الأيض والتمثيل الغذائي، والمكملات الغذائية، وحساب السعرات الحرارية ومحاور مهمة ومنها كيفية قراءة الملصق الغذائي، والسمنة والنحافة.

بدوره، كشف مدير الأكاديمية، عن أن منهاج العام الحالي سيشهد تقديم دورات نوعية جديدة وفقاً لرؤية الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام بإسبانيا، بما يسهم بتعزيز العمل في الاستدامة الرياضية، مؤكداً أن خطة العام 2025 تم اعتمادها وفقاً لدراسة اعتمدتها اللجنة الفنية للأكاديمية من خلال عناصر مستوحاة من البرامج الرياضية العالمية ومخرجات دورات العام الماضي مثمّناً الروح الرياضية.