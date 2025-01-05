العين و«برجيل القابضة» يجددان الشراكة حتى 2027

أعلن نادي العين و«برجيل القابضة»، في مؤتمر صحفي عُقد مساء أول من أمس بالعاصمة أبوظبي، تجديد عقد الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين لمدة ثلاث سنوات إضافية، ليظل اسم «برجيل القابضة» ضمن قائمة شركاء «الزعيم» حتى عام 2027.

شهد مراسم حفل توقيع عقد تجديد الشراكة، محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة شركة العين للاستثمار، والدكتور شمشير فاياليل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة «برجيل القابضة»، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار وبرجيل القابضة. وجون سونيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة برجيل القابضة، ووقع عن الطرفين راشد عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة نادي العين للاستثمار، والدكتورة عائشة المهري، الرئيس التنفيذي لـ«برجيل القابضة» في العين.

ورحب محمد بن ثعلوب الدرعي، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي بتجديد الشراكة مع «برجيل القابضة»، مشيداً بالدور البارز الذي تضطلع به المجموعة منذ انضمامها لشركاء النادي في عام 2021، مشيراً في الوقت نفسه إلى إسهامات «برجيل القابضة» في تقديم أفضل الخدمات الطبية لجميع فرق النادي بمختلف المراحل السنية وعبر كل الألعاب الرياضية.