اختتام بطولة الإمارات لزوارق الفورمولا 4 وتكريم الفائزين

اختتمت مساء اليوم على شاطئ خورفكان منافسات الجولة الثانية من بطولة الإمارات لزوارق الفورمولا 4 ضمن فعاليات مهرجان خورفكان البحري الذي ينظمه نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية.

وحقق سالم اليافعي المركز الأول في البطولة وحل ثانياً عبيد مبارك وكلاهما من فريق مبارك مارين وحل ثالثاً خالد محمد الزرعوني من فريق الشارقة.

وفي الختام كرم الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث يرافقه سعادة أحمد عيسى الحوسني مدير عام نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية الفائزين كما تم تكريم الإماراتية علياء فيروز تقديراً لمشاركتها في بطولة الإمارات لزوارق الفورمولا 4 كونها أول إماراتية تشارك في هذه الفئة.

وقال سعادة أحمد الحوسني إننا نعتز في نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية بتنظيم بطولة الإمارات لزوارق الفورمولا 4 كجزء من مهرجان خورفكان البحري الذي يعكس حرصنا المستمر على دعم وتطوير الرياضات البحرية في دولة الإمارات.

وأضاف أن البطولة شهدت مشاركة قوية من أفضل المتسابقين المحليين والدوليين مما يعكس مكانة الإمارات كوجهة رياضية رائدة في المنطقة، مؤكداً نجاح البطولة والذي يبرز الالتزام بتوفير منصات رياضية متميزة تعزز من روح المنافسة والتعاون بين عشاق الرياضات البحرية.