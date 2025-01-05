تعديلات على جداول مسابقات «الطائرة» بسبب المشاركات الخارجية

أعلن اتحاد الكرة الطائرة عن تعديلات في جداول مسابقات الموسم الجاري لفئات الرجال، الشباب، الناشئين، والأشبال «أ» و«ب»، مع بدء تحضيرات المنتخبات الوطنية مع انطلاقة عام 2025، استعداداً للاستحقاقات الجديدة المقبلة، ومشاركات الأندية في البطولات الخارجية.

وتضمنت التعديلات، تحديد نهاية الدور الثاني للدوري العام للكرة الطائرة للرجال في 4 مارس 2025، على أن تنطلق مباريات دورة «البلاي أوف» يوم 25 من الشهر نفسه، وتستمر حتى يوم 18 أبريل كما يشهد الشهر نفسه إقامة كأس السوبر من 22 إلى 27 أبريل، على أن تختتم مسابقات الرجال في موسم 2025-2024، بكأس الإمارات من 6 إلى 13 مايو 2025.

وبالنسبة لدوري الشباب للكرة الطائرة الذي انطلق أمس السبت، فيستمر حتى نهاية دوره الثاني في 9 أبريل 2025، على أن تقام دورة البلاي أوف على درع الدوري من 12 إلى 30 من الشهر نفسه، وتقام كأس الشباب من 3 إلى 10 مايو 2025، وفي الوقت نفسه، شهدت مسابقات الناشئين والأشبال بعض التعديلات المهمة على جدول مبارياتها الجارية حالياً وحتى نهاية موسم 2025-2024.

وضمن مباريات الجولة العاشرة لدوري الكرة الطائرة للرجال، حقق الجزيرة فوزاً صعباً على بني ياس 2-3، وبنتائج أشواط 25-22 و25-27 و25-17 و22-25 و9-15، ليحصل الجزيرة على نقطتين، ويعزز ترتيبه في المركز الثالث بالوصول إلى 6 انتصارات و18 نقطة، بينما حصل بني ياس على نقطة واحدة، وبقي في الصدارة بتحقيق 8 انتصارات و25 نقطة.

كما حقق النصر فوزاً صعباً على حتا 2-3، وبنتائج أشواط 26-24 و16-25 و25-21 و20-25 و9-15، ليحصل «العميد» على نقطتين، ويعزز موقعه في المركز الثاني بالوصول إلى 7 انتصارات و20 نقطة، فيما حصل حتا على نقطة واحدة وبقي في المركز الرابع بتحقيق 6 انتصارات و17 نقطة. بينما فاز الوصل على العين، وعجمان على الوحدة بنتيجة واحدة 0-3، ليزداد الصراع حرارة على المراكز الأربعة الأوائل المؤهلة لأصحابها للعب دورة «البلاي أوف» في نهاية الدور الثاني، والحاسمة على درع المسابقة.

وتقام الجولة 11 للدوري بعد غد الثلاثاء، ويلتقي فيها العين مع الجزيرة، والنصر مع عجمان، وبني ياس مع شباب الأهلي، والوحدة مع الوصل، ويحصل حتا على راحة من المباريات في هذه الجولة.